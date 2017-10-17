17 أكتوبر.. "يوم مشؤوم" في تاريخ العلاقات الجزائرية الفرنسية

في صحف اليوم: استعادة بغداد لمحافظة كركوك، وما مصير عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" الذين سلموا أنفسهم في الرقة؟ وهل يستطيع ترامب خوض حرب ضد إيران كما سبق أن فعل جورج بوش الابن ضد العراق؟ الصحف الفرنسية تهتم بذكرى 17 أكتوبر 1961، عندما قمعت السلطات الفرنسية احتجاجات الجزائريين في باريس، مما أدى إلى مقتل العشرات منهم. النساء، من ضحايا التحرش الجنسي في فرنسا، يخرجن عن صمتهن ويروين على شبكات التواصل وقائع تعرضهن للتحرش.

استعادت القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي السيطرة أمس على محافظة كركوك النفطية المتنازع عليها بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان العراق. الخبر نقرأه في غالبية الصحف. صحيفة الحياة تصف الأجواء التي تمت فيها استعادة كركوك، والنزوح الكبير الذي شهدته المدينة نحو مدينتي أربيل والسليمانية، وتقول الصحيفة إن القوات العراقية أنزلت علم كردستان عن مبنى محافظة كركوك بعد ليلة طويلة من الترقب، والرئيس العراقي حيدر العبادي أعلن القضاء على حلم الانفصال عن البلاد، نقرأ في صحيفة الحياة.

القوات العراقية استعادت كركوك بعد أقل من شهر عن تنظيم الاستفتاء دون أي مقاومة من القوات الكردية، تكتب صحيفة ليبراسيون الفرنسية، وتعتبر سقوط كركوك هو نهاية لحلم الأكراد في الانفصال، وتقول ليبراسيون إن الأكراد يعتبرون هذه المدينة قدسهم وهي منطقة متنازع عليها بين بغداد وإربيل. غالبية سكانها أكراد لكن يقطنها كذلك عرب وتركمان هؤلاء كانوا قد رفضوا فكرة الاستفتاء على الانفصال.

أسباب سقوط مدينة كركوك؟ هذا السؤال تحاول الإجابة عنه افتتاحية صحيفة القدس العربي، وتشير إلى انسحاب بعض الوحدات المحسوبة على طرف رئيسي في حزب الاتحاد الديموقراطي الكردستاني الذي يرتبط منذ عقود طويلة بإيران، حسب ما تقوله الصحيفة. هذا الانسحاب أثار غضب حكومة الإقليم المحسوبة على الاتحاد الوطني الكردستاني، واتهمت "الجناح الإيراني" في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بتسليم كركوك باتفاق سري مع إيران، تقول الصحيفة وترى أن كل هذا لم يحسم وحده مصير كركوك بل السبب الرئيس يكمن في أن الحكومة الإقليمية لم تقدم مشروعا مدنيا وديموقراطيا شاملا يدافع عنه سكان المدينة من غير الأكراد كالتركمان والعرب.

قوات سوريا الديموقراطية تخوض معارك عنيفة للسيطرة على آخر جيوب تنظيم "الدولة الإسلامية" في الرقة، والكاتب روبرت فيسك يعود في مقال له في صحيفة دي إندبندنت على الأحداث الأخيرة في الرقة، ومصير مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية". يقول الكاتب إن الرقة توشك على الانهيار والسبب الرئيس لانهيار المدينة سيكون اختيار مقاتلي التنظيم من السوريين عدم المواجهة مع قوات سوريا الديموقراطية. يشير فيسك إلى تسليم عناصر التنظيم لأنفسهم ويفترض أنهم يغادرون المعركة للعودة إليها من جديد في المستقبل أو للتخلي عن القتال بصفة نهائية .. فيما اختار المقاتلون الأجانب في التنظيم البقاء في الرقة إلى آخر رمق لأنهم لن يستفيدوا من العفو.

في صحيفة دي اندبندنت نقرأ كذلك مقالا لكيم سنغوبتا تحت عنوان، ترامب يخاطر بتكرار نفس أخطاء التحضير لغزو العراق، ويقول الكاتب إن المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكنه أن يرى مقدار الشبه بين تعامل إدراة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش مع ملف أسلحة الدمار الشامل المزعومة لدى نظام صدام حسين وبين تعامل إدارة دونالد ترامب مع الملف النووي الإيراني. الكاتب يرى أن ترامب محاط اليوم بعسكريين سابقين لا يرغبون في الحرب ويريدون استخدام الطرق السلمية خلافا لإدارة جورج بوش الابن، ويقول الكاتب إن الولايات المتحدة هذه المرة غير قادرة على غزو إيران وتفكيك نظامها السياسي كما فعلت في العراق لكن الكاتب يشدد على خطورة اللهجة التي يستخدمها ترامب لأنها قد تدفع بالأمور إلى خارج نطاق السيطرة.

صحيفة لاكروا تعود على أحد أهم وأسوأ الأحداث في تاريخ العلاقات الجزائرية الفرنسية، حيث تم في مثل هذا اليوم من العام واحد وستين، إطلاق النار على آلاف المحتجين الجزائريين في باريس الذين خرجوا في مظاهرات حاشدة لأجل المطالبة باستقلال بلادهم ورفع حظر التجول عنهم. صحيفة لاكروا تعود على الحادث الذي راح ضحيته العشرات، ووصفت تدخل الشرطة بالقمع العنيف الذي لم يشهد تاريخ أوروبا الحديثة مثله. عدد الضحايا يبقى غير محدد وجمعيات الدفاع عنهم لا زالت تتنتظر اعتراف السلطات بتلك المجزرة ليأخذ الحدث مكانه في الذاكرة الفرنسية.

الصحف الفرنسية تهتم بتصدي النساء لظاهرة التحرش الجنسي في الأماكن العامة. النساء يخرجن عن صمتهن في فرنسا بعد أن أطلقت صحفية فرنسية هاشتاغ على موقع تويتر تدعو فيه النساء اللواتي تعرضن للتحرش إلى الحديث عما تعرضن له وذكر اسم المعتدي. صحيفة لوباريزيان كتبت إن شهادات النساء ضحايا التحرش تتكاثر بعد فضيحة منتج هوليود هارفي واينستين، وتساءلت الصحيفة هل هي نهاية قانون الصمت؟ هل انتهت فترة التسامح مع المتحرشين. الصحيفة رأت في الافتتاحية أن العدالة لن تكون كافية للتصدي لهذه الظاهرة بل يجب تلقين مبادئ الاحترام في البيت والمدرسة عبر كل القنوات كالسياسة والإعلام.

إعداد محجوبة كرم