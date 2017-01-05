كرة القدم: مهاجم ليستر والمنتخب الجزائري رياض محرز مرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

يتجه الدولي الجزائري رياض محرز للفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا للعام 2016 والتي يمنحها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مساء اليوم الخميس في عاصمة نيجيريا أبوجا. ويتنافس على الجائزة، إضافة إلى محرز، الغابوني بيار أيمريك أوباميانغ والسنغالي ساديو ماني.

لا يختلف اثنان في أن مهاجم نادي ليستر والمنتخب الجزائري رياض محرز، هو أبرز مرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا للعام 2016 خلافة للغابوني بيار أيمريك أوباميانغ.

وسيتم الكشف عن اسم الفائز مساء اليوم الخميس خلال حفل سيقام بعاصمة نيجيريا، أبوجا، وتضم القائمة الختامية محرز وأوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند والسنغالي ساديو ماني نجم ليفربول.

حساب رياض محرز في موقع "تويتر" © حساب رياض محرز في موقع "تويتر"

وقد ساهم محرز بشكل كبير في تتويج ليستر بلقب بطل الدوري العام الماضي للمرة الأولى في تاريخه، وقد تم اختياره من قبل لاعبي الدوري كأفضل لاعب لموسم 2016/2015. وسجل 17 هدفا وأدى 11 تمريرة حاسمة خلال 37 مباراة من أصل 38.

وسيصبح محرز (25 عاما) ساعتها ثالث جزائري يحرز الجائزة بعد صانع ألعاب "الخضر" في ثمانينات القرن الماضي لخضر بلومي (1981) وزميله في المنتخي آنذاك ونجم نادي بورتو رابح ماجر (1987).

وتوج رياض محرز بلقب أفضل لاعب أفريقي في 2016 من قبل هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كما من قبل صحيفة "المنتخب" المغربية. كما أنه حل سابعا في ترتيب جائزة "الكرة الذهبية" التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" والتي فاز بها البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليصبح أول جزائري يحتل هذا المركز.

وتجري نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2017 في الغابون، من 14 كانون الثاني/يناير لغاية 5 شباط/فبراير.

علاوة مزياني

نشرت في : 05/01/2017