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آخر تحديث : 11/01/2017

حرب المياه تضرب دمشق!!

© فرانس24

في صحف اليوم: خطاب أوباما، ووقوف على حصيلته السياسية. في صحف اليوم كذلك ندرة المياه في دمشق، ومناقشة التعديلات الدستورية في البرلمان التركي، ومنع المغرب لصناعة وإنتاج البرقع.

ألقى الرئيس الأمريكي باراك أوباما خطابا قبل ساعات من مدينة شيكاغو، عاد فيه على أهم إنجازاته خلال الولايتين اللتين قضاهما رئيسا للولايات المتحدة. صحيفة يو إس توداي الأمريكية تكتب أن خطابات وداع الرؤساء لم تعد تعطى لها أية أهمية منذ خطاب ديفد إيزنهاور ورونالد ريغن. ترى الصحيفة الأمريكية أنه من الصعب تقييم حصيلة أوباما، وتقدم بعضا من إنجازاته، فهو قد حد من تبعات الأزمة المالية وأصلح نظام الرعاية الصحية، لكنه سجل نقاطا سلبية في السياسة الخارجية، في ليبيا وفي الشرق الأوسط. أوباما يترك اليوم منصبه وهو يحظى بشعبية كبيرة، لكن تركته مهددة بسبب الرئيس الجديد دونالد ترامب وبسبب أعضاء الكونغرس. نقرأ في صحيفة يو إس توداي الأمريكية.
 
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يواجه ادعاءات تفيد أن أجهزة استخبارات روسية تمتلك معلومات شخصية ومالية عنه وعن شركائه السياسيين وتعتزم مساومته بها. الخبر أوردته قناة سي إن إن وتناقلته العديد من الصحف. صحيفة لوس أنجلس تايمز تكتب إن هذه الادعاءات غير المؤكدة بعد تأتي عشية أول مؤتمر صحفي له منذ ما يزيد عن خمسة أشهر. هذه الادعاءات تعمق الجدل حول تورط روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. لكن ترامب رفضها ووصفها بالأخبار الكاذبة.  
 
في الشؤون العربية، تعلق صحيفة لوموند الفرنسية على قضية ندرة المياه في العاصمة السورية دمشق. إنها حرب المياه التي تضرب وبشدة دمشق نقرأ في الصحيفة، التي ترى أن خمسة ملايين ونصف المليون شخص في العاصمة السورية يعانون من قلة المياه، فيما يتبادل النظام والمعارضة الاتهامات حول المسؤولية عن هذا الوضع.
 
وفي العلاقات التركية العراقية، تكتب صحيفة الحياة أن أجواء التفاؤل التي رافقت زيارة رئيس الوزراء التركي بن علي يلديرم إلى بغداد قد تراجعت وحلت محلها تصريحات تشير إلى فشل تلك الزيارة، إذ رفض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس شروط أنقرة لتحسين العلاقات بين البلدين، وتنقل الصحيفة معلومات تقول إن العبادي ويلديرم قد بحثا في تسوية غير مكتملة لسحب القوات التركية من قاعدة بعشيقة في العراق مقابل طرد مقاتلي حزب العمال الكردستاني. 
 
وفي مواضيع أخرى، سيطلق البرلمان التركي وبشكل رسمي النقاش حول حزمة من الإصلاحات الدستورية التي ستقود إلى تحويل الحكم في تركيا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي. هذه التعديلات يتزعمها كل من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية. صحيفة حرييت دايلي نيوز التركية تكتب على صفحتها الأولى أن اليوم سيبدأ نقاش كل بند على حدة، وعدد البنود المقرر مناقشتها في الدستور التركي ثمانية عشر بندا، على أمل أن ينتهي النقاش يوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
 
لكن هذه التعديلات تلقى عدة اعتراضات مخافة سعي الرئيس رجب طيب أردوغان إلى إعطاء نفسه صلاحيات واسعة. مجلة كورييه أنترناسيونال تنشر رسالة للكاتبة التركية أويا بيدر، تدعو فيها النواب إلى عدم التصويت على هذه التعديلات، فالتاريخ لن ينسى لهم ذلك. حزب العدالة والتنمية حسب الكاتبة يريد وضع حد للنظام البرلماني وإعطاء الرئيس أردوغان كل الصلاحيات التنفيذية كحل البرلمان وتشكيل الحكومة ورئاسة الجيش، والحق في تقديم ترشحه مرتين للانتخابات الرئاسية مما سيسمح للرئيس أردوغان بالبقاء في الرئاسة حتى العام تسعة وعشرين.
 
أصدرت وزارة الداخلية المغربية قرارا بمنع خياطة وبيع البرقع لدواع أمنية. الخبر تتناوله العديد من الصحف. موقع هسبرس المغربي يورد آراء معارضة وأخرى مؤيدة لهذا المنع. كرأي للسلفي الحسن الكتاني الذي يقول إن منع هذا اللباس هو باطل دستوريا، ويعتبر أن في المغرب مؤسسات منتخبة ومجلسا نيابيا يشرع القوانين، ورأي آخر لعبد الإله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان يرى أن قرار وزارة الداخلية بمنع خياطة البرقع لا يرقى إلى انتهاك الحقوق الفردية وحرية الإنسان لأنه يصطدم هنا بأمن وسلامة المجتمع.

إعداد محجوبة كرم

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