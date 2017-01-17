كيف سيرد الأوروبيون على "استفزازات" ترامب؟!

في صحف اليوم: ردود الصحف الأوروبية على تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب التي انتقد فيها الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل. وفي صحف اليوم كذلك ردود الصحف على حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والاستفتاء المقرر في تركيا في أوائل الربيع المقبل وكيف ينظم الصحفيون المستقلون أنفسهم في تركيا ردا على المنع الذي يتعرضون له.
البداية بردود الصحف الأوروبية على المقابلة التي اجراها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مع صحيفتي بيلد الألمانية وتايمز البريطانية. صحيفة لوفيغارو الفرنسية تكتب إن الرئيس الأمريكي الجديد وقبل خمسة أيام من دخوله البيت الأبيض يوجه ضربة جديدة للعلاقات مع حلف شمال الأطلسي ويرحب بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وينتقد المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وتصف الصحيفة تصريحاته بالاستفزازية. دونالد ترامب يستفز الأوروبيين فماذا على الأوروبيين فعله تحث الصحيفة الأوروبيين على عدم الاكتفاء بالحديث عن المثل والقيم الأوروبية بل عليهم الرد بورقة المصالح الاقتصادية والدبلوماسية.
تحاول أوروبا توحيد صفوفها بعد هجمات دونالد ترامب تكتب صحيفة إلباييس الإسبانية. تعود الصحيفة على تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب، وردود الحكومة الفرنسية التي دعت إلى الوحدة وحذرت من أن تكون لتصريحات ترامب تداعيات على الولايات المتحدة نفسها. وتكتب إلباييس في الافتتاحية أن ترامب كان قد عودنا على مهاجمة المكسيك والصين لكنه اليوم يضيف إلى قائمة انتقاداته الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. يعتبر الأول مشروعا فاشلا، فيما يعتبر الثاني منظمة عفا عنها الزمن. افتتاحية ألباييس ترى أن تصريحات ترامب تنم عن جهل مقلق وخطير بأوروبا وبالفوائد التي يجنيها الطرفان من اتفاقية الشراكة التجارية عبر الأطلسي التي تعطي مساحة مفتوحة حرة آمنة ومزدهرة للطرفين.
صحيفة العرب القطرية تصور ترامب على أنه يحيك سياسة أمريكية جديدة، باللونين الأخضر والأحمر، أي كل ما يسمح به ترامب وما يحظره في سياسته الجديدة حيال العالم.
في المواضيع العربية.. تعلق بعض الصحف المصرية على قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر بالحكم ببطلان توقيع مصر على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. صحيفة المصري اليوم تعنون: الإدارية العليا تحرج الحكومة. تيران وصنافير مصرية. المحكمة اعتبرت التنازل عن الجزيرتين محظور والاتفاقية مع السعودية خطأ تاريخي. ويشيد محمد أمين في رأي له في الصحيفة بهذا الحكم ويقول إنه شهادة بأن القضاء شامخ، وشهادة بأن القضاء بخير ولا يتلقى تعليمات من الحكومة ولا من الرئيس.
صحيفة العرب القطرية تكتب أن هذا الحكم أنهى جدلا واسعا في وقت تشهد فيه العلاقات بين مصر والسعودية تحسنا نوعيا نتيجة وساطات من دول إقليمية نافذة، مما يفتح الباب لخيارات مختلفة للتعامل مع الأزمة، ومن بين هذه الخيارات التي تشير إليها الصحيفة: تجميد الاتفاقية وإقامة مشروعات مشتركة على الجزيرتين وإعادة التفاوض ببنود مختلفة ولجوء السعودية إلى التحكيم الدولي
إلى لبنان حيث تُطل أزمة النفايات من جديد.. صحيفة لوريون لوجور اللبنانية تقول إن النفايات تعود لتتكدس في شوارع الضاحية الجنوبية مما دفع بالسلطات إلى إعادة فتح مطمر كوستا برافا، ليستقبل جزءا من نفايات العاصمة بيروت وجبل لبنان لمدة أسبوع، بعدها يبقى أي حل لأزمة النفايات مجهولا في لبنان.
تعلق الصحف كذلك على التعديلات الدستورية التي يصوت عليها البرلمان التركي والتي من المقرر أن تغير نظام الحكم في تركيا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي. هذه التعديلات ستطرح لاستفتاء شعبي في الربيع المقبل. في صحيفة حريات دايلي نيوز نقرأ في هذا المقال أن نمو الاقتصاد التركي كان سلبيا خلال الربع الثالث من العام المنصرم، مما يعتبر سابقة منذ العام ألفين وتسعة. وإذا تأكد أن الربع الأخير شهد نموا سلبيا كذلك فإن هذا يعني ركود الاقتصاد التركي، لكننا لسنا في حاجة إلى أرقام لمعرفة كيف يعاني الناس من تراجع الاقتصاد. وتشير الكاتبة إلى انقسام آراء الخبراء حول آثار الاستفتاء على الاقتصاد التركي.
وفي صحيفة لوفيغارو مقال يتناول كيف ينظم الصحفيون الأتراك المستقلون أنفسهم ويواصلون نشر أفكارهم عبر تطبيق اسمه بيريسكوب، وذلك ردا على الحظر الذي يتعرضون له من قبل السلطات.. نقرأ في الصحيفة أن الصحفيين في تركيا جعلوا من هواتفهم الذكية استوديوهات للتسجيل التلفزي. هؤلاء تتراوح اعمارهم بين العشرينات والثلاثينات. وهم جيل جديد من الصحفيين الأتراك الذين يتحدون المنع على انترنت.
تحتاج إلى التحقق من البريد الإلكتروني الخاص بك لإكمال تسجيلك راجع صندوق لتأكيد عنوان الخاص بك عن طريق النقر على الرابط في البريد الإلكتروني تأكيد أو إعادة إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك لتلقي مرة أخرى تأكيد بالبريد الإلكتروني