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الشرق الأوسط

مقتل 14 جنديا تركيا على الأقل وإصابة 33 آخرين في معارك بسوريا

© أ ف ب | سيارة تظهر عليها شعارات تنظيم "الدولة الإسلامية"

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 21/12/2016

أعلن الجيش التركي الأربعاء أن 14 جنديا قتلوا وأصيب 33 آخرون في ثلاث هجمات انتحارية نفذها تنظيم "الدولة الإسلامية" في بلدة الباب شمال سوريا، فيما بلغت خسائر التنظيم 138 مقاتلا.

قتل 14 جنديا تركيا في الإجمال وأصيب 33 بجروح الأربعاء في هجمات نفذها تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا، حيث يتدخل الجيش التركي لدعم مجموعات سورية معارضة لاستعادة بلدة الباب من الجهاديين، وفق الجيش التركي.

من جهة أخرى، قال الجيش التركي إن 138 مقاتلا للتنظيم الجهادي لقوا حتفهم خلال الاشتباكات.

ونقلت وسائل الاعلام التركية عن بيان للجيش أن الحصيلة وهي الأسوأ التي تتكبدها القوات التركية في يوم واحد منذ تدخلها في سوريا في آب/آغسطس، سجلت خلال معارك مع الجهاديين الذين نفذوا ثلاث عمليات انتحارية بسيارات مفخخة.

وكان الجيش التركي أعلن في وقت سابق مقتل أربعة جنود في هجمات الأربعاء. وقتل عشرة آخرون في وقت لاحق.

واندلعت المعارك العنيفة في حين أعلن مسؤولون أتراك أن الجيش دخل مرحلة حاسمة في معركة استعادة الباب

 وقال الجيش إن المعارك اندلعت حول مستودع للأسلحة يستخدمه تنظيم "الدولة الإسلامية" منذ سنتين.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 21/12/2016

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