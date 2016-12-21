مواجهات سهلة نسبيا للأندية العربية في كأسي الأبطال والاتحاد الأفريقيين لكرة القدم

وضعت قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم الأربعاء الأندية العربية في مواجهات سهلة نسبيا، فيما تلوح قمتان عربيان في الدور 16. ولم يختلف الحال في نتائج قرعة الدور التمهيدي لمسابقة كأس الاتحاد.

أوقعت قرعة الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم التي سحبت الأربعاء ممثلي العرب في مواجهات سهلة نسبيا.

ودخلت أربعة أندية قرعة الدور التمهيدي هي المريخ بطل الدوري السوداني، والفتح الرباطي بطل الدوري المغربي، وأهلي طرابلس بطل الدوري الليبي، وشبيبة الساورة وصيف بطل الدوري الجزائري.

وأعفيت فرق اتحاد العاصمة بطل الجزائر، والنجم الساحلي والترجي الرياضي البطل ووصيفه في تونس، والوداد البيضاوي وصيف بطل المغرب، والأهلي والزمالك بطل ووصيف الدوري المصري على التوالي، والهلال وصيف بطل الدوري السوداني، من خوض الدور التمهيدي إلى جانب ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي حامل اللقب، ومازيمبي الكونغولي الديموقراطي بطل مسابقة كأس الاتحاد.

وكان ماميلودي صنداونز أحرز لقب المسابقة الموسم الماضي على حساب الزمالك، فيما نال مازيمبي لقب مسابقة كأس الاتحاد على حساب مولودية بجاية الجزائري.

ويلتقي المريخ مع سوني نغيما من غينيا الاستوائية، والفتح الرباطي مع جوهانسن السيراليوني، وأهلي طرابلس مع أول ستارز الغاني، وشبيبة الساورة مع رينجرز النيجيري.

ويقام الدور التمهيدي في 10 و11 و12 شباط/فبراير ذهابا و17 و18 و19 منه إيابا.

وتلوح قمتان عربيان في دور ال16 في حال تأهل أهلي طرابلس، والفتح الرباطي وشبيبة الساورة حيث سيلتقي الأولان وجها لوجه، فيما يلعب الفريق الجزائري مع الزمالك.

وفي حال تأهل المريخ إلى الدور المقبل، سيواجه ريال باماكو المالي أو ريفرز يونايتد النيجيري.

وفي الدور ذاته، يلعب اتحاد العاصمة مع آر سي كي البوركينابي أو الشياطين السود الكونغولي، والنجم الساحلي مع تاندا العاجي أو فان من النيجر، والترجي مع غورين السنغالي أو هورويا الغيني، والوداد البيضاوي مع فيتالو البوروندي أو مونانا الغابوني، والأهلي المصري مع سانت لويزيان من لا ريينيون أو بايدفيست الجنوب أفريقي، والهلال مع تاسكر الكيني أو بور لويس من موريشيوس.

ويستهل ماميلودي صنداونز حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة بريميرو أوغوستو الأنغولي أو كي كي سي آي الأوغندي، فيما يلعب مازيمبي بطل الموسم قبل الماضي مع ليولي من ليسوتو أو كابس يونايتد الزيمبابوي.

ويقام الدور ال16 في 10 و11 و12 آذار/مارس ذهابا، و17 و18 و19 منه إيابا.

قرعة كأس الاتحاد

ولم تختلف الحال في الدور التمهيدي لمسابقة كأس الاتحاد، حيث حظيت الأندية العربية بقرعة سهلة أيضا، فيلعب شبيبة القبائل الجزائري مع مونروفيا الليبيري، ومواطنه مولودية الجزائر مع بيتشيم يونايتد الغاني، والمصري البورسعيدي المصري مع إيفينيي يوباه النيجيري، واتحاد طنجة المغربي مع الجمارك من النيجر، ومواطنه المغرب الفاسي مع كارا الكونغولي، وهلال الأبيض وصيف بطل مسابقة كأس السودان مع سانت ميتشل من السيشل، والهلال بنغازي الليبي مع يولينزي ستارز الكيني.

وأعفيت فرق سموحة المصري، والنادي الأفريقي والنادي الصفاقسي التونسيان، وأهلي شندي السوداني، من خوض الدور التمهيدي، على غرار ريكرياتيفو الأنغولي واسيك ميموزا الإيفواري وكالوم الغيني ودجوليبا واونز كريياتور الماليين وسانغا الكونغولي الديموقراطي وازام التنزاني و زيسكو الزامبي. ومن المحتمل أن يشهد دور ال16 مواجهة عربية/عربية في حال تأهل الهلال بنغازي حيث سيلاقي سموحة.

وفي حال تأهل باقي الأندية العربية من الدور التمهيدي، سيلتقي شبيبة القبائل مع النجم الكونغولي أو راسينغ من غينيا الاستوائية، والمصري مع دجوليبا، واتحاد طنجة مع كالوم، ومولودية الجزائر مع أكاندا الغابوني أو النهضة الكونغولي الديمقراطي، والمغرب الفاسي مع سونابيل البوركينابي أو غانيووا الإيفواري، والهلال الأبيض مع سانغا.

ويبدأ النادي الصفاقسي مشواره بملاقاة الدفاع الأثيوبي أو يوسا الكاميروني، والنادي الأفريقي بمواجهة ويكي توريستس النيجيري أو رسلاف السيراليوني، وأهلي شندي بلقاء سوبر سبورت الجنوب أفريقي أو الجيكو بلوس من مدغشقر.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 21/12/2016