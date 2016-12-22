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الشرق الأوسط

العراق: عشرات القتلى في تفجير سيارات مفخخة في الموصل

© صورة ملتقطة من الفيديو

نص فرانس 24

آخر تحديث : 22/12/2016

قتل ما لا يقل عن 23 شخصا في سلسلة تفجيرات سيارات مفخخة الخميس في سوق شعبي في بلدة كوكجلي في مدينة الموصل، وفق ما أعلنت قوات الجيش العراقي في بيان مشيرة إلى أن بينهم 15 مدنيا وثمانية من الشرطة.

أفادت قوات الجيش العراقي الخميس مقتل 23 شخصا بينهم ثمانية من عناصر الشرطة بتفجير ثلاث سيارات مفخخة استهدفت سوقا شعبيا في بلدة كوكجلي الواقعة شرق مدينة الموصل، وتبناه تنظيم "الدولة الإسلامية". فيما أشار بيان صادر عن قيادة العمليات المشتركة "استشهد 15 مدنيا وثمانية من الشرطة بتفجير إرهابي بثلاث سيارات مفخخة استهدفت سوق كوكجلي".

وكوكجلي التي استعادت القوات العراقية السيطرة عليها من أيدي الجهاديين في بداية تشرين الثاني/نوفمبر، تقع على الأطراف الشرقية لمدينة الموصل. وكانت الحياة بدأت تعود إلى هذه البلدة تدريجيا، وباتت الأسواق التي تجلب بضائع من أربيل تعج بالمتسوقين القادمين من الأحياء الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية.

وتبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عن هذا الهجوم في بيان نشره على تويتر مؤكدا أن العمليات نفذها ثلاثة انتحاريين.

وجاء في البيان "تمكن الإخوة أبو سيف العراقي وأبو أسماء المصلاوي وأبو عمار البصراوي، من الانغماس بعجلاتهم المفخخة وتفجيرها وسط تجمعات للجيش الرافضي في منقطة قوكجلي، ما أدى إلى هلاك 20 مرتدا على الأقل وإصابة آخرين، وتدمير عشر عربات همر و 4 شاحنات رباعية الدفع".

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 22/12/2016

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