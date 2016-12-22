تونس: شرطة مكافحة الإرهاب تستجوب عائلة أنيس العامري المشتبه بتورطه في اعتداء برلين

أفاد مسؤول أمني تونسي أن شرطة مكافحة الإرهاب شرعت الأربعاء في استجواب عائلة المشتبه في تورطه في اعتداء برلين أنيس العامري، والذي ترجح السلطات الألمانية بأنه قريب من التيار السلفي الإسلامي.

بدأت شرطة مكافحة الإرهاب في تونس الأربعاء استجواب عائلة أنيس العامري المشتبه به التونسي في اعتداء بشاحنة على سوق عيد الميلاد في برلين، وفق ما أفاد مسؤول أمني. كما أصدرت نيابة مكافحة الإرهاب الألمانية الأربعاء مذكرة جلب باسم أنيس العامري (24 عاما) ورصدت مكافأة مالية بقيمة 100 ألف يورو لمن يدلي بمعلومات تقود اليه.

ويذكر أن الاعتداء الذي وقع مساء الاثنين وتبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات.

وقال مسؤول أمني تونسي إن شرطة مكافحة الإرهاب باشرت استجواب والد ووالدة العامري اللذين تم استدعاؤهما إلى مركز الحرس الوطني في منطقة حفوز من ولاية القيروان (وسط)، مضيفا أن الاستجواب معهما متواصل. كما أفاد أن عائلة الشاب تقطن منطقة الوسلاتية من ولاية القيروان وأن له أخا واحدا وأربع شقيقات.

"أوقف عدة مرات بسبب المخدرات"

وذكر أن أنيس العامري أوقف مرات عدة بسبب استهلاك المخدرات قبل الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الديكتاتور زين العابدين بن علي. وقد هاجر العامري بشكل غير شرعي إلى إيطاليا حيث أمضى ثلاث سنوات قبل أن يسافر إلى ألمانيا، بحسب المسؤول الأمني التونسي.

ووصل العامري في تموز/يوليو 2015 إلى ألمانيا التي رفضت في حزيران/يونيو الماضي طلبا منه بمنحه اللجوء ولم تتمكن من طرده لأن تونس احتجت لأشهر على كونه من مواطنيها. ولم تعترف تونس إلا الأربعاء، بالصدفة، بأن العامري تونسي الجنسية ووفرت وثيقة سفر تتيح ترحيله، بحسب برلين.

وتقدم سلطات برلين المشتبه به باعتباره قريبا من التيار السلفي الإسلامي. وبحسب صحيفة بيلد فإنه حاول تجنيد آخرين لتنفيذ اعتداء قبل عدة أشهر. وقد كان موضع تحقيق قضائي للاشتباه في تحضيره لاعتداء قبل الهجوم بالشاحنة في برلين.

"كان دائما مبتسما وفرحا"

وقال عبد القادر شقيق أنيس العامري "عندما رأيت صورة أخي في وسائل الإعلام لم أصدق عينيّ. أنا مصدوم ولا أستطيع تصديق أنه من ارتكب هذه الجريمة". لكن "إن اتضح أنه مذنب فإنه يستحق كل الإدانات. نحن نرفض الإرهاب والإرهابيين وليس لنا أي علاقة مع الإرهابيين". فيما قالت نجوى شقيقة أنيس العامري "لم نحس أبدا أن لديه شيئا غير عادي. كان يتصل بنا عبر فيس بوك وكان دائما مبتسما وفرحا".

وبحسب نواب ألمان فإن حافظة أوراق تحتوي وثائق هوية عثر عليها في مكان اعتداء برلين، هي التي أتاحت للمحققين اقتفاء أثر المشتبه به.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 22/12/2016