الداخلية التونسية تعلن تفكيك "خلية إرهابية" تضم نساء

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنها اعتقلت "خلية إرهابية" مكونة من خمسة أشخاص، كان أعضاؤها يتواصلون مع تنظيم "الدولة الإسلامية" و"يستقطبون عناصر جديدة لتبني الفكر التكفيري والالتحاق بالجماعات الإرهابية ببؤر التوتر خصوصا في ليبيا وسوريا والعراق".

فككت وزارة الداخلية التونسية "خلية إرهابية" مؤلفة من خمسة أشخاص، بينهم ثلاث شابات، بتهمة التواصل مع "عناصر إرهابية" في الجزائر وليبيا المجاورتين وتجنيد جهاديين، بحسب ما أعلنت الوزارة الخميس.

وقالت الوزارة في بيان إن الخلية تتكون من خمسة عناصر كلهم موقوفون وهم شابان (19 و31 عاما) وثلاث شابات (17 و18 و28 عاما)، إحداهن طالبة بمدرسة ثانوية.

وتنشط الخلية بين ولايات سيدي بوزيد (وسط) وتونس وباجة (شمال شرق)، وفق الوزارة التي أوضحت أن عناصرها اعترفوا بالتواصل فيما بينهم ومع عناصر "إرهابية" في ليبيا والجزائر عبر إحدى شبكات التواصل الاجتماعي وباستعمال أسماء مستعارة.

وأضافت الوزارة أن الخلية تعمل على "استقطاب عناصر جديدة لتبني الفكر التكفيري والالتحاق بالجماعات الإرهابية ببؤر التوتر، وتمجيد تنظيم" الدولة الإسلامية" و"الإشادة بعملياته الارهابية".

ويقاتل أكثر من 5500 تونسي تتراوح أعمار أغلبهم بين 18 و35 عاما مع تنظيمات جهادية، خصوصا في ليبيا وسوريا والعراق، وفق تقرير نشره خبراء في الأمم المتحدة في تموز/يوليو 2015 إثر زيارة لتونس.

وبحسب التقرير، فإن "عدد المقاتلين الأجانب التونسيين هو بين الأعلى ضمن من يسافرون للالتحاق بمناطق نزاع في الخارج مثل سوريا والعراق".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 22/12/2016