الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

قراءة في الصحافة العالمية

كيف راوغ أنيس العامري أجهزة الاستخبارات الألمانية؟

للمزيد

النقاش

هجوم برلين: خلايا متحركة في أماكن متفرقة

للمزيد

حدث اليوم

الأردن: ما تداعيات هجوم الكرك؟

للمزيد

منتدى الصحافة

2016: عام فتك بالإعلاميين ج2

للمزيد

منتدى الصحافة

2016: عام فتك بالإعلاميين

للمزيد

وقفة مع الحدث

انتخابات غامبيا.. هل يجبر الرئيس الخاسر على مغادرة السلطة؟

للمزيد

ضيف اليوم

ألمانيا وفرنسا.. لماذا تتكرر الهجمات والاعتداءات رغم تشديد الإجراءات الأمنية؟

للمزيد

ريبورتاج

غامبيا.. هل ينجح الرئيس الجديد في الحد من هجرة الشباب؟

للمزيد

ريبورتاج

البنجاك سيلات.. فن قتالي إندونيسي فتاك!!

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أفريقيا

الداخلية التونسية تعلن تفكيك "خلية إرهابية" تضم نساء

© أ ف ب / أرشيف | عناصر من قوات الأمن التونسية

نص فرانس 24

آخر تحديث : 22/12/2016

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنها اعتقلت "خلية إرهابية" مكونة من خمسة أشخاص، كان أعضاؤها يتواصلون مع تنظيم "الدولة الإسلامية" و"يستقطبون عناصر جديدة لتبني الفكر التكفيري والالتحاق بالجماعات الإرهابية ببؤر التوتر خصوصا في ليبيا وسوريا والعراق".

فككت وزارة الداخلية التونسية "خلية إرهابية" مؤلفة من خمسة أشخاص، بينهم ثلاث شابات، بتهمة التواصل مع "عناصر إرهابية" في الجزائر وليبيا المجاورتين وتجنيد جهاديين، بحسب ما أعلنت الوزارة الخميس.

وقالت الوزارة في بيان إن الخلية تتكون من خمسة عناصر كلهم موقوفون وهم شابان (19 و31 عاما) وثلاث شابات (17 و18 و28 عاما)، إحداهن طالبة بمدرسة ثانوية.

وتنشط الخلية بين ولايات سيدي بوزيد (وسط) وتونس وباجة (شمال شرق)، وفق الوزارة التي أوضحت أن عناصرها اعترفوا بالتواصل فيما بينهم ومع عناصر "إرهابية" في ليبيا والجزائر عبر إحدى شبكات التواصل الاجتماعي وباستعمال أسماء مستعارة.

وأضافت الوزارة أن الخلية تعمل على "استقطاب عناصر جديدة لتبني الفكر التكفيري والالتحاق بالجماعات الإرهابية ببؤر التوتر، وتمجيد تنظيم" الدولة الإسلامية" و"الإشادة بعملياته الارهابية".

ويقاتل أكثر من 5500 تونسي تتراوح أعمار أغلبهم بين 18 و35 عاما مع تنظيمات جهادية، خصوصا في ليبيا وسوريا والعراق، وفق تقرير نشره خبراء في الأمم المتحدة في تموز/يوليو 2015 إثر زيارة لتونس.

وبحسب التقرير، فإن "عدد المقاتلين الأجانب التونسيين هو بين الأعلى ضمن من يسافرون للالتحاق بمناطق نزاع في الخارج مثل سوريا والعراق".

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 22/12/2016

  • ألمانيا

    الشرطة الألمانية تبحث عن تونسي يشتبه بارتباطه باعتداء برلين

    للمزيد

  • تونس

    فيديو: باريس تدعو رعاياها في تونس إلى تجنب التجمعات غداة تمديد حالة الطوارئ

    للمزيد

  • تونس - بريطانيا

    بريطانيا ترسل بعثة تدريب عسكرية إلى تونس للتصدي لتنظيم "الدولة الإسلامية"

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي