مراسم تأبين السفير في موسكو وأنقرة تتهم الداعية غولن بالضلوع في عملية الاغتيال

انطلقت في روسيا، في مقر وزارة الخارجية، مراسم تأبين السفير أندريه كارلوف، الذي اغتيل في أنقرة، حيث توالت الشخصيات السياسية والحكومية والبرلمانية الروسية لوضع الورود أمام النعش. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء أن الشرطي الذي قتل السفير ينتمي إلى حركة الداعية الإسلامي فتح الله غولن، إلا أن المتحدث باسم الكرملين أكد أنه يجب انتظار نتائج التحقيق قبل تحديد من يقف وراء اغتيال السفير.

بدأت روسيا الخميس مراسم تكريم وطنية لسفيرها الذي اغتيل في تركيا، في هجوم نسبته أنقرة لجماعة الداعية الإسلامي فتح الله غولن، فيما اعتبرت موسكو أنه من المبكر جدا تحديد المسؤوليات قبل انتهاء التحقيق.

وسجي جثمان السفير أندريه كارلوف الذي أعيد الثلاثاء إلى روسيا، منذ الصباح في القاعة الكبرى لوزارة الخارجية الروسية إلى جانب العلم الروسي، وأحاط به حرس الشرف.

وتوالى رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف ووزير الخارجية سيرغي لافروف وكافة أقطاب النخبة السياسية من وزراء وبرلمانيين لوضع الورود أمام النعش.

وقال لافروف إن أندريه كارلوف (62 عاما) "وقع ضحية عمل إرهابي جبان ودنيء" أثناء ممارسته واجبه المهني، وذلك أمام زوجة السفير الراحل وابنه.

وسيحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي منح الأربعاء لقب بطل روسيا للسفير الراحل، هذه المراسم التي ستتبعها في وقت لاحق مراسم دينية في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء أن الشرطي الذي قتل السفير مساء الإثنين ينتمي إلى حركة الداعية الإسلامي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.

وشبكة غولن، التي تحملها أنقرة أيضا مسؤولية الانقلاب الفاشل في منتصف تموز/يوليو، نسب إليها الاتهام باغتيال السفير الروسي اعتبارا من مساء الثلاثاء، بعد 24 ساعة على وقوعه عبر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحافي في أنقرة "إنه (القاتل) عضو في منظمة فتح الله غولن الإرهابية، وما من حاجة للتكتم على ذلك". وأضاف "المعطيات تظهر ذلك"، مشيرا إلى "المكان الذي درس فيه" و"علاقاته".

لكن المتحدث باسم الكرملين أكد أنه يجب انتظار نتائج التحقيق قبل تحديد من يقف وراء اغتيال السفير.

وفي إطار التحقيق، أفادت وكالة أنباء الأناضول الموالية للحكومة أنه تم الإفراج عن أفراد من عائلة قاتل السفير الروسي كانوا قيد الحجز الاحتياطي.

وكانت الشرطة أوقفت 13 شخصا بعد اغتيال السفير، وتم الإفراج عن ستة منهم الخميس في محافظة آيدين (غرب)، وهم والدا وشقيقة القاتل، وثلاثة آخرين من أفراد عائلته بحسب الأناضول.

ولا تزال السلطات تلاحق 120 شخصا في إطار التحقيق كما ذكرت الوكالة.

استفزاز

ووقع اغتيال السفير في أوج تحسن العلاقات بين أنقرة وموسكو اللتين توصلتا إلى رعاية هدنة في حلب أتاحت عمليات إجلاء من الأحياء الشرقية التي كانت خاضعة لسيطرة فصائل المعارضة. وندد البلدان بعمل "استفزازي" هدفه نسف التعاون بينهما.

وأمام عدسات الكاميرات، قتل الشرطي التركي مولود ميرت التينتاش (22 عاما) مساء الإثنين الدبلوماسي المخضرم أندريه كارلوف بتسع رصاصات أطلقها عليه وهو يهتف "الله أكبر" و"لا تنسوا حلب"، أثناء افتتاح معرض للصور الروسية.

ورغم هتافاته التي بدت وكأنها تربط بين الاغتيال والوضع في سوريا، يتابع المحققون الأتراك بحسب وسائل الإعلام التركية فرضية ضلوع الداعية الإسلامي فتح الله غولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة.

وقال أردوغان "علي أن أقول شيئا آخر، إن هذه المنظمة الخسيسة لا تزال موجودة في صفوف شرطتنا وكذلك في جيشنا".

لكن الناطق باسم الكرملين أكد أهمية انتظار نتائج عمل فريق التحقيق، مشيرا إلى أنه "يجب عدم استخلاص نتائج متسرعة طالما لم يحدد التحقيق من يقف وراء اغتيال سفيرنا".

وإلى جانب محاولة الانقلاب التي نفى غولن أي ضلوع له فيها، غالبا ما تصور الحكومة التركية هذا الداعية الإسلامي على أنه المصدر الرئيسي لمشاكل البلاد.

وعبر غولن عن "صدمته وحزنه" لاغتيال السفير.

أدلة قوية

وفي خطوة نادرة، وافقت تركيا على مشاركة خبراء روس في التحقيق أوفدتهم موسكو الثلاثاء وشاركوا في تشريح جثة السفير أندريه كارلوف التي نقلت مساء الثلاثاء إلى روسيا.

ولفت رئيس تحرير صحيفة "حرييت" مراد يتكين الأربعاء إلى أن "الروس غير راضين عن تفسيرات مثل قاتل كارلوف هو من أتباع غولن"، مشيرا إلى أنهم "يطالبون بأدلة قوية".

وبحسب وسائل الإعلام التركية، فإن المحققين عثروا على كتب حول منظمة غولن خلال مداهمة منزل الشرطي، واستعرضوا العلاقات التي أقامها الشرطي.

وبحسب الكاتب في صحيفة "حرييت" عبد القادر سلوي فإن الشرطي شارك في الفريق الأمني المكلف حماية الرئيس أردوغان ثماني مرات منذ الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 22/12/2016