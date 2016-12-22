الصليب الأحمر: توقعات بانتهاء عمليات الإجلاء من شرق حلب ليل الخميس

أعلنت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا أن عمليات إجلاء المقاتلين والمدنيين استمرت خلال ليل الأربعاء الخميس، وسط توقعات بخروج آخر القوافل ليل الخميس. وأحصت اللجنة الدولية للصليب الأحمر خروج نحو 30 ألف شخص من شرق حلب، وأكدت إجلاء كل الجرحى والمرضى من ذوي الحالات الحرجة خلال الأيام الأخيرة.

تتواصل الخميس آخر مراحل عملية إجلاء مقاتلين ومدنيين التي استمرت خلال الليل، من آخر جيب تسيطر عليه الفصائل المعارضة في مدينة حلب، وفق ما أفادت متحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا أنجي صدقي لوكالة فرانس برس "استمرت العملية خلال الليل". وأضافت "نتوقع خروج عشرات الحافلات والسيارات الخاصة اليوم (الخميس)، على أن تستمر العملية طوال اليوم وحتى المساء".

وأضافت صدقي "نتوقع خروج آخر القافلات خلال ليل الخميس، وإذا استمرت الأمور بسلاسة قد تنتهي عملية الإجلاء ليلا"، مشيرة إلى أن "الحافلات موجودة في شرق حلب وننتظر خروجها".

ومنذ بدء عملية الإجلاء التي تم التوصل إليها بموجب اتفاق روسي تركي إيراني، أحصت اللجنة الدولية للصليب الأحمر خروج نحو 30 ألف شخص من شرق حلب. وأكدت إجلاء كل الجرحى والمرضى من ذوي الحالات الحرجة خلال الأيام الأخيرة.

ولم تتوفر أي إحصاءات من أي جهة رسمية حول عدد الأشخاص الذين ما زالوا محاصرين وينتظرون إجلاءهم.

وأكد أحمد الدبيس، رئيس وحدة الأطباء والمتطوعين الذين ينسقون عملية الإجلاء من شرق حلب، أن "خروج سيارات خاصة محملة بالمقاتلين وعائلاتهم والمدنيين مستمر منذ ليل أمس".

وأشار الدبيس، الموجود في ريف حلب الغربي، إلى خروج "400 سيارة وآلية خاصة بينها شاحنات وحافلات صغيرة" خلال الليل وحتى ساعات الصباح الأولى.

وعند انتهاء عمليات الإجلاء، يفترض أن يعلن الجيش السوري استعادته مدينة حلب بالكامل، محققا بذلك أكبر نصر منذ بدء النزاع في البلاد في العام 2011 والذي خلف أكثر من 310 آلاف قتيل.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 22/12/2016