واشنطن تنفي تقارير إسرائيلية حول استخدام حزب الله أسلحة أمريكية مخصصة للجيش اللبناني

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي إن بلاده حققت بمزاعم استخدام حزب الله اللبناني لأسلحة أمريكية في سوريا، مقدمة من الولايات المتحدة في إطار برنامج مساعدة الجيش اللبناني، ولم تجد دليل على ذلك. وكان مسؤول عسكري إسرائيلي قال إن حزب الله استخدم في معاركه في سوريا ناقلات جند مدرعة قدمتها الولايات المتحدة إلى الجيش اللبناني.

نفت الولايات المتحدة الأربعاء معلومات أوردها مسؤول عسكري إسرائيلي عن استخدام حزب الله اللبناني في معاركه في سوريا ناقلات جند مدرعة قدمتها الولايات المتحدة إلى الجيش اللبناني.

وكانت لقطات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الشهر الماضي لمقاتلين من حزب الله يستخدمون عربات "أم-113" مدرعة لنقل الجند في سوريا حيث يقاتل الحزب إلى جانب الجيش السوري.

وقال مسؤول عسكري كبير الأربعاء طالبا عدم كشف هويته إن "إسرائيل تعرفت على ناقلات الجنود المدرعة وهي تلك التي قدمتها الولايات المتحدة إلى لبنان".

وأضاف أن ناقلات الجند المدرعة قد يكون الجيش اللبناني سلمها إلى حزب الله كجزء "من صفقة"، مشيرا إلى أن الدولة العبرية "نقلت للولايات المتحدة قبل عدة أسابيع هذه المعلومات". لكنه لم يحدد عدد هذه الآليات.

لكن في الولايات المتحدة، صرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي أن مسؤولين أمريكيين حققوا في الأمر ولا يعتقدون أن لبنان خالف الاتفاق بعدم نقل معدات عسكرية أمريكية إلى أطراف أخرى.

وقال كيربي لوكالة فرانس برس "بعد المزاعم التي صدرت في تشرين الثاني/نوفمبر، أجرت في حينه وزارة الدفاع تحقيقا بنيويا للعربات المدرعة ذات الصلة خلصت بنتيجته إلى أن مصدر هذه العربات ليس الجيش اللبناني. وتقييمنا لا يزال على حاله".

وأضاف الناطق باسم الخارجية الأمريكية "كما سبق أن قلنا عندما أثيرت هذه المسألة للمرة الأولى، الجيش اللبناني أعلن على الملأ أن العربات التي ظهرت صورها على الإنترنت لم تكن يوما على قائمة معداته".

وشدد كيربي على أن الجيش اللبناني "يحترم شروط مراقبة الاستخدام النهائي (للمعدات) ويحافظ على سجل مثالي في ما خص المعدات الأمريكية وهو يبقى شريكا قيما في مكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية" وبقية المتطرفين".

"عدد صغير"

وتزوّد الولايات المتحدة لبنان بمعدات عسكرية بموجب اتفاق يمنع استخدام هذه المعدات من جانب أي طرف غير المؤسسة العسكرية الرسمية، وفي حال ثبوت انتهاك بيروت لهذا الشرط، تصبح عندها واشنطن مضطرة لإعادة النظر بهذا الاتفاق.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" غوردون تراوبريدج لفرانس برس الأربعاء أن حزب الله يمتلك "عددا صغيرا" من ناقلات الجند الأمريكية الصنع من طراز "أم-113".

وأضاف أن الحزب "لديه هذه الناقلات منذ سنوات عديدة، وقد يكون حصل عليها من مصادر عديدة لأنها عربة مستخدمة على نطاق واسع في المنطقة".

ولم يذكر الناطقان باسم الخارجية الأمريكية أو البنتاغون من أين يمكن أن يكون حزب الله حصل على هذه الآليات.

لكن مسؤولين أمريكيين قالوا في تشرين الثاني/نوفمبر أنهم يعتقدون أن حزب الله استولى على ناقلات مدرعة تعود لميليشيا "جيش لبنان الجنوبي" التي كانت مدعومة من إسرائيل، إثر انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في العام 2000.

وكانت إسرائيل شنت حربا مدمرة على حزب الله في 2006، أسفرت عن مقتل أكثر من 1200 شخص في لبنان معظمهم من المدنيين، ونحو 160 إسرائيليا معظمهم من الجنود.

وخلال هذه الحرب، نجح حزب الله في إطلاق حوالى أربعة آلاف صاروخ على شمال إسرائيل، ما أرغم مليون مدني على الاحتماء في الملاجئ.

عرض عسكري

وأكد المسؤول الإسرائيلي نفسه أن حزب الله "شدد قبضته" على المؤسسات اللبنانية المركزية.

وفي الأسابيع الأخيرة الماضية، أظهرت لقطات مصورة على صفحات التواصل الاجتماعي صورا لعرض عسكري لقوات حزب الله في بلدة القصير السورية التي استعادها من المعارضة في عام 2013، في أول انتصار كبير له بعد أن تدخل لدعم نظام الرئيس بشار الأسد.

وفي هذا العرض يمكن رؤية دبابات ومركبات مدرعة ومدفعية مضادة للطائرات يرفرف عليهم علم الحزب الأصفر.

وقال المسؤول الإسرائيلي لصحافيين إن حزب الله ينشر في سوريا حوالي ثمانية آلاف مقاتل، وإن 1700 من مقاتليه قتلوا هناك منذ بدء الحرب في سوريا عام 2011.

وأكد المسؤول الإسرائيلي "أن أبراج المراقبة التي بناها الجيش اللبناني على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية شيدت وفقا لتعليمات حزب الله". وأضاف أن حزب الله الذي تدعمه إيران يقوم بدوريات مشتركة مع الجيش على الحدود.

وكانت واشنطن صرحت الشهر الماضي أنها"ستشعر بقلق بالغ، إذا كانت المعدات العسكرية التي زودنا بها الجيش اللبناني قد وصلت لحزب الله". ونفى حينها الجيش اللبناني أن تكون هذه المعدات العسكرية التي ظهرت بالصور من معداته.

وفي العام 2014 حل الجيش اللبناني في المرتبة الخامسة عالميا في قائمة متلقي المساعدات العسكرية الأمريكية، بحسب السفارة الأمريكية في بيروت.

وشنت إسرائيل عدة ضربات ضد حزب الله في سوريا، مؤكدة أن لها الحق في منع حيازة الحزب أسلحة متطورة من سوريا وإيران تشكل تهديدا لها.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 22/12/2016