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أوروبا

الشرطة الألمانية تعتقل شخصين بشبهة التخطيط لاعتداء على مركز تجاري

© أ ف ب/ أرشيف | عناصر من الشرطة الألمانية

نص فرانس 24

آخر تحديث : 23/12/2016

قالت مصادر في شرطة إسن بمقاطعة أوبرهاوزن غرب ألمانيا أنها ألقت القبض على شخصين يعتقد أنهما كانا يخططان لاعتداء على أحد أكبر المراكز التجارية في ألمانيا والواقع في هذه المدينة.

أعلنت الشرطة الألمانية ليل الخميس الجمعة أنها اعتقلت شخصين يشتبه في تحضيرهما لاعتداء يستهدف مركزا تجاريا في أوبرهاوزن في غرب ألمانيا.

وأوضحت شرطة إسن (غرب) أن الموقوفين شقيقان يبلغان من العمر 28 و31 عاما أصلهما من كوسوفو. ويأتي هذا التوقيف بعد ثلاثة أيام من اعتداء بالدهس بشاحنة على سوق لعيد الميلاد في العاصمة برلين، تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية".

وأشارت الشرطة في بيان إلى أن المحققين يحاولون تحديد ماهية هدف التخطيط لهذا الهجوم وإذا ما كان هناك آخرون متورطون به.

وبحسب المصدر نفسه، تلقت الشرطة تحذيرات من أجهزة الاستخبارات، ونشرت مساء الخميس قوات أمنية في محيط المركز التجاري وفي سوق لعيد الميلاد على مقربة من المكان.

والمركز التجاري المستهدف هو "سنترو"، أحد أكبر المراكز التجارية في ألمانيا، ويضم 250 متجرا تعج بالزوار خصوصا خلال عيد الميلاد.

وتلاحق الشرطة الألمانية حاليا اللاجئ التونسي أنيس العامري (24 عاما)، الذي يشتبه في تنفيذ اعتداء بشاحنة مساء الاثنين على سوق للميلاد في العاصمة الألمانية، خلف 12 قتيلا.

 

فرانس24/ أ ف ب
 

نشرت في : 23/12/2016

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