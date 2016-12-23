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أمريكا

اتفاق بين السيسي وترامب على تأجيل التصويت على قرار أممي ضد الاستيطان

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 23/12/2016

أصدرت الرئاسة المصرية الجمعة بيانا قالت فيه إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اتفقا خلاله على على تأجيل التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار لوقف الاستيطان الإسرائيلي.

أعلنت الرئاسة المصرية الجمعة أن مصر وافقت على تأجيل التصويت على مشروع قرار ضد الاستيطان الإسرائيلي في مجلس الأمن الدولي بعد اتصال تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وكانت مصر طلبت الخميس إرجاء التصويت على مشروع القرار بعدما قامت إسرائيل بحملة ضده.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن الاتصال "تناول مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن حول الاستيطان الإسرائيلي".

وأضاف أن السيسي وترامب "اتفقا على أهمية إتاحة الفرصة للإدارة الأمريكية الجديدة للتعامل بشكل متكامل مع كافة أبعاد القضية الفلسطينية بهدف تحقيق تسوية شاملة ونهائية لهذه القضية".

وكان ترامب دعا الخميس الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض. وقال في بيان "بما أن الولايات المتحدة تقول منذ فترة طويلة بأن السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لا يمكن أن يصنع إلا عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين وليس عبر شروط تفرضها الأمم المتحدة، يجب استخدام الفيتو ضد مشروع القرار الذي ينظر فيه مجلس الأمن".

 

فرانس24/ أ ف ب
 

نشرت في : 23/12/2016

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