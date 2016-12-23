الكونغو الديمقراطية: اتفاق سياسي يبقي كابيلا في السلطة حتى 2017

أعلن في الكونغو الجمعة عن اتفاق سياسي بين المعارضة وحكومة الرئيس جوزيف كابيلا على أن يترك الأخير منصبه حتى نهاية عام 2017، وعدم تغيير الدستور لتمكينه من الترشح لفترة رئاسية ثالثة، وذلك في أعقاب مظاهرات مناهضة للحكومة بعد بقاء كابيلا في منصبه إثر نهاية ولايته الثلاثاء.

قال زعيمان من المعارضة في الكونغو الديمقراطية اليوم الجمعة إن سياسيين توصلوا من حيث المبدأ إلى اتفاق يترك بموجبه الرئيس جوزيف كابيلا منصبه في نهاية 2017 في انفراجة غير متوقعة، بعد أن لقي العشرات حتفهم في احتجاجات مناهضة للحكومة هذا الأسبوع.

وذكر مارتن فايولو وجوزيه إندوندو لرويترز أن مسودة الاتفاق تنص في المقابل على أنه لا يمكن تعديل الدستور للسماح بترشح كابيلا لفترة رئاسية ثالثة، وتعيين رئيس وزراء من كتلة المعارضة الرئيسية، كما تنص على أن يشرف الزعيم المعارض إيتين تشيسكيدي على تنفيذ الاتفاق.

ورفض متحدث باسم الحكومة التعقيب.

وانتهت ولاية كابيلا يوم الثلاثاء، لكنه ظل في المنصب بعد تأجيل انتخابات رئاسية كانت مقررة الشهر الماضي حتى نيسان/أبريل 2018 على الأقل. ورفض كابيلا الالتزام علانية بعدم تغيير الدستور.

فرانس24/ رويترز



نشرت في : 23/12/2016