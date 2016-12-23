المغرب يلاحق مغاربة أشادوا بمقتل السفير الروسي على مواقع التواصل الاجتماعي

قالت السلطات المغربية الخميس، إنها فتحت تحقيقا في إشادة مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي باغتيال السفير الروسي لدى تركيا.وجاء في بيان جاء في بيان مشترك لوزارتي الداخلية والعدل "الإشادة بالأفعال الإرهابية تعد جريمة يعاقب عليها القانون ... تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة... لتحديد هويات الأشخاص المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم".

أعلنت السلطات المغربية أنها فتحت تحقيقا حول إشادة عدد من المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي باغتيال السفير الروسي لدى تركيا.

وكان السفير الروسي لدى أنقرة أندريه كارلوف قد قتل بأربع رصاصات في الظهر أطلقها عليه الشرطي التركي مولود ميرت ألتينتاش (22 عاما)، أثناء افتتاحه معرضا للصور الروسية مساء الإثنين.

وجاء في بيان مشترك لوزارتي الداخلية والعدل بالمغرب أنه "على أثر اغتيال السفير الروسي بتركيا قام مجموعة من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعبير صراحة عن تمجيدهم وإشادتهم بهذا الفعل الإرهابي."

وأضاف البيان "الإشادة بالأفعال الإرهابية تعد جريمة يعاقب عليها القانون ... تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم."

ولم يرد في البيان عدد الأشخاص أو هوياتهم أو أماكن وجودهم والعبارات التي علقوا بها على اغتيال السفير الروسي.



فرانس24/ رويترز

نشرت في : 23/12/2016