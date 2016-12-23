روسيا تنشر كتيبة من الشرطة العسكرية في حلب وبوتين يأمر بتوسيع قاعدة طرطوس

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الجمعة، أن روسيا نشرت كتيبة من الشرطة العسكرية مساء الخميس لضمان الأمن في حلب. من جهة أخرى قال الكرملين إن بوتين أمر بتوقيع اتفاق مع سوريا يؤدي إلى تنظيم "المسائل المتعلقة بتوسيع أراضي منشآت الأسطول الروسي في مرفأ طرطوس، وتطويرها وتحديث بناها التحتية، وكذلك دخول سفن حربية روسية إلى المياه والموانىء" السورية.

نشرت روسيا كتيبة من الشرطة العسكرية مساء الخميس لضمان الأمن في حلب التي بات الجيش السوري يسيطر عليها بالكامل، وفق ما أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الجمعة.

وقال الوزير في بيان صادر عن الكرملين خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين "منذ مساء الأمس نشرنا كتيبة من الشرطة العسكرية في الأراضي المحررة (في حلب) بهدف الحفاظ على الأمن".

وتضم الكتيبة الروسية ما بين 300 و400 جندي. والشرطة العسكرية الروسية متفرعة عن الجيش وتعمل على الحفاظ على النظام والانضباط فيه.

بوتين سيطرة الجيش السوري على حلب "خطوة مهمة جدا":

وحيا بوتين استعادة كامل حلب باعتباره "جزءا مهما جدا من عودة الوضع إلى طبيعته في سوريا" وقال إنه "ينبغي القيام بكل شيء من أجل وقف القتال في كل الأراضي السورية".

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أحد ابرز حلفاء دمشق سياسيا وعسكريا، الجمعة سيطرة الجيش السوري على حلب بـ"الخطوة المهمة جدا" نحو حل النزاع في البلاد فيما اعلنت موسكو عن نشر كتيبة من الشرطة العسكرية الروسية في المدينة السورية.

ذكرت وسائل الإعلام الروسية في وقت سابق من الشهر إن جنودا من الشيشان أرسلوا في إطار الشرطة العسكرية إلى سوريا وأظهرهم شريط فيديو يتحدثون بالشيشانية أثناء استعدادهم للمغادرة بملابس الشرطة العسكرية.

بوتين يشيد باستعادة الجيش السوري لحلب



اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أن استعادة الجيش السوري مدينة حلب بكاملها يشكل "خطوة مهمة جدا" نحو تسوية النزاع في سوريا ووقع أمر توسيع القاعدة البحرية الروسية في طرطوس.

وقال بوتين خلال اجتماع مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن "تحرير حلب من العناصر المتطرفة يشكل خطوة مهمة جدا نحو إعادة الوضع إلى طبيعته بالكامل في سوريا وآمل، في المنطقة بأسرها أيضا".

وأضاف بحسب ما أفاد الكرملين أن "هذه العملية انتهت، وخصوصا في مرحلتها النهائية بمشاركة وتأثير مباشر، لكي لا أقول حاسما، لجنودنا".

وتابع الرئيس الروسي "يجب القيام بكل شيء لكي تتوقف المعارك في كل الأراضي السورية. وفي مطلق الأحوال، هذا ما نسعى للوصول إليه".

وأعلن الجيش السوري مساء الخميس استعادة مدينة حلب بالكامل محققا أكبر نصر له على الفصائل المعارضة منذ اندلاع النزاع في 2011 بفضل الدعم العسكري الروسي والإيراني.

محادثات سلام من أجل سوريا

وفي مؤتمره الصحافي السنوي الجمعة، أعرب بوتين عن أمله في إجراء محادثات سلام جديدة يمكن أن تدفع جميع أطراف النزاع إلى الاتفاق على وقف لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد.

وقال "الخطوة التالية يجب أن تكون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على جميع الأراضي السورية".

وأكد أن رؤساء تركيا وإيران وسوريا اتفقوا على المشاركة في محادثات سلام جديدة اقترحت روسيا إجراءها في أستانا عاصمة كازاخستان.

وتشن روسيا حملة قصف جوي في سوريا دعما لحليفها الرئيس السوري بشار الأسد منذ ايلول/سبتمبر 2015 واتخذت خطوات لتعزيز تواجدها في البلاد.

وتوصلت روسيا إلى اتفاق مع تركيا -- التي تدعم جماعات مسلحة تسعى إلى الإطاحة بالأسد - غادر بموجبه مسلحون ومدنيون مناطق شرق حلب.

بوتين يأمر بتوسيع قاعدة طرطوس

من ناحية أخرى وقع بوتين أمر توسيع القاعدة البحرية الروسية في مدينة طرطوس بشمال غرب سوريا كما أعلن الكرملين الجمعة في بيان.

وقال الكرملين إن بوتين أمر بتوقيع اتفاق مع سوريا يؤدي إلى تنظيم "المسائل المتعلقة بتوسيع أراضي منشآت الأسطول الروسي في مرفأ طرطوس وتطويرها وتحديث بناها التحتية وكذلك دخول سفن حربية روسية إلى المياه والموانىء" السورية.

وفي تشرين الأول/أكتوبر ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو تستعد لتحويل منشأة طرطوس إلى قاعدة دائمة، دون أن تكشف عن الموعد الزمني لذلك.

ووافق بوتين في ذلك الشهر على قانون يصادق على اتفاق مع دمشق لنشر قوات روسية في سوريا إلى أجل غير مسمى، ما يعزز التواجد الروسي الطويل الأمد في البلاد.

فرانس24/ أ ف ب



نشرت في : 23/12/2016