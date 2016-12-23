خاطفا الطائرة الليبية يسلمان نفسيهما ويطلبان اللجوء في مالطا

سلم خاطفا الطائرة الليبية نفسيهما إلى سلطات مالطا، بعد أن أفرجا عن جميع الركاب، وفق ما أعلنه رئيس الحكومة المالطية جوزيف موسكات على تويتر. ومن جهته، قال وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية إن المختطفين من مؤيدي الزعيم الليبي معمر القذافي، كانا يريدان إنشاء حزب سياسي، طلبا اللجوء السياسي في الجزيرة. وخطفت الطائرة عندما كانت في رحلة داخلية قبل أن يحول مسارها إلى مالطا.

قال رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات إن الخاطفين، اللذين حولا مسار طائرة ليبية كانت في رحلة داخلية الجمعة إلى بلاده، قد سلما نفسيهما.

وأضاف على تويتر أنه تم تفتيشهما واقتيادهما إلى الحبس. وأفرج الخاطفان في وقت سابق عن جميع ركاب الطائرة من طراز إيرباص إيه-302. وأشار إلى أنه تم تفتيشهما واقتيادهما إلى الحبس.

الخاطفان من مؤيدي القذافي

ومن جهته، أعلن وزير ليبي أن المختطفين يؤيدان نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وقد طلبا اللجوء السياسي في هذه الجزيرة.

وزير الخارجية الليبي يتحدث عن اختطاف الطائرة الليبية

وأوضح وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية طاهر سيالة عبر قنوات تلفزيون ليبية، أن الخاطفين يريدان أيضا إعلان إنشاء حزب سياسي مؤيد للزعيم الليبي الراحل.

وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون أحد الخاطفين يخرج من الطائرة للحظات، رافعا علم ليبيا الأخضر إبان حكم القذافي.

إلى ذلك، قال قائد الطائرة علي ميلاد في اتصال مع قناة تلفزة ليبية إن الخاطفين كانا مسلحين بقنابل يدوية ومسدس.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 23/12/2016