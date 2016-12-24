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الشرق الأوسط

الضفة الغربية: فلسطينيون وأجانب يتوافدون على بيت لحم للاحتفال بعيد الميلاد

© أ ف ب | فرقة كشافة ضمن موكب الاحتفالات بالميلاد في ساحة المهد في بيت لحم 24 ديسمبر 2016

فيديو سحر طارق

نص فرانس 24

آخر تحديث : 24/12/2016

تستقبل مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، مكان ولادة السيد المسيح، السبت عشرات الفلسطينيين والسياح للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وحضور قداس منتصف الليل في كنيسة المهد.

بدأ المسيحيون السبت الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مع تدفق عشرات الفلسطينيين والسياح إلى ساحة المهد في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. وشهدت المدينة ، وفق التقليد المسيحي، ولادة السيد المسيح، وفيها كنيسة المهد التي سينظم فيها قداس منتصف الليل.

وبدأ البعض بالتقاط صور "سيلفي" في ظل شجرة الميلاد الضخمة المزينة بالأضواء الذهبية في ساحة المهد، على وقع استعراض فرق الكشافة في المدينة الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة. وبثت أغاني وترانيم الميلاد باللغة العربية قرب الساحة.

وتم نشر قوات أمنية فلسطينية في الشوارع التي تؤدي إلى ساحة الكنيسة.

وقالت فاليريا (21 عاما) التي جاءت من ولاية ويسكونسن الأمريكية "إنه شعور عظيم للغاية. هذا أول عيد ميلاد أقضيه بعيدا من منزلي.. ولكن من الرائع جدا أن أكون في بيت لحم".

وقدم جوزف الدرزي، وهو مسيحي من العاصمة الأردنية عمان، مع طفليه إلى الأراضي الفلسطينية لقضاء عطلة عيد الميلاد مع عائلة زوجته في قرية جفنا المسيحية قرب رام الله. وقال الرجل مبتسما "هذه زيارتي الأولى لبيت لحم ولفلسطين، الشعور لا يوصف. الأجواء رائعة للغاية. نحن فرحون باستعراضات الكشافة الجميلة. لم نتوقع هذا صراحة".

ويتطلع المسؤولون الفلسطينيون إلى موسم أفضل للأعياد هذا العام بعد موسم مخيب للآمال العام الماضي بسبب أعمال العنف.

وتوقع مسؤولون في قطاع السياحة أن يزور عشرات الآلاف من الزوار المواقع الدينية في القدس وبيت لحم والناصرة في فترة الأعياد، على عكس العام الماضي بسبب أعمال العنف التي شهدتها الأراضي الفلسطينية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015 حيث قتل 246 فلسطينيا في مواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين وإطلاق نار وعمليات طعن قتل فيها أيضا 36 إسرائيليا.

 

فرانس24/ أ ف ب 

نشرت في : 24/12/2016

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