الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

تونس - باريس

لقاء خاص مع الطيب بكوش الأمين العام لاتحاد المغرب العربي

للمزيد

حدث اليوم

روسيا: هل يفرض بوتين قواعد اللعبة؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

الأمم المتحدة-الأراضي الفلسطينية: لماذا أرجئ التصويت على إدانة الاستيطان؟

للمزيد

ريبورتاج

في بعض أحياء الضواحي الباريسية... ممنوع اختلاط الرجال بالنساء!

للمزيد

قراءة في صحف الخليج

"عيد الميلاد" يقسم الحكومة في الكويت والشؤون الإسلامية تصفه بـ"البدعة"

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

الميلاد في فرنسا.. فرح بالعيد وقلق من اعتداءات محتملة

للمزيد

ريبورتاج

المغرب: وعود بتطوير شبكة النقل العام

للمزيد

وجها لوجه

قضية المدون الموريتاني المحكوم عليه بالإعدام.. ما بين الضغوط والتوظيف؟

للمزيد

النقاش

التقارب الروسي التركي الإيراني: محور الحل؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أمريكا

ترامب يرى في اعتداء برلين "تهديدا دينيا محضا"

© أ ف ب/ أرشيف | الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 24/12/2016

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في تغريدات على موقع تويتر إن اعتداء برلين يعكس "تهديدا دينيا محضا"، متسائلا "متى سترد الولايات المتحدة والدول الأخرى؟".

اعتبر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الجمعة أن الاعتداء بشاحنة في برلين، الذي أوقع 12 قتيلا الاثنين وقتل منفذه في إيطاليا ليل الخميس الجمعة، يعكس "تهديدا دينيا محضا".

وكتب ترامب في تغريدة على موقع تويتر الجمعة، بعد نشر الفيديو الذي يبايع فيه منفذ الاعتداء زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي، أن "الإرهابي الذي قتل أشخاصا كثيرين في ألمانيا قال قبل الجريمة مباشرة ’إن شاء الله، سنقتلكم جميعا، يا خنازير‘".

وأضاف في تغريدة ثانية إن الأمر يتعلق بـ"تهديد ديني محض، أصبح حقيقة. قدر كبير من الكراهية. متى سترد الولايات المتحدة والدول الأخرى؟".

وكان ترامب أدان بعيد الاعتداء مباشرة ما وصفه بـ"الهجمات المتواصلة للإرهابيين الإسلاميين على المسيحيين".

وقال الاثنين إن "مدنيين أبرياء قتلوا في الشوارع بينما كانوا يستعدون لعيد الميلاد".

وأشار إلى أن "تنظيم ’الدولة الإسلامية‘ وإرهابيين إسلاميين آخرين يهاجمون باستمرار المسيحيين في مجتمعاتهم وأماكن عبادتهم، وذلك في إطار جهادهم العالمي".

لكنه بعد يومين، قال في تصريحات مقتضبة لصحافيين في بالم بيتش بولاية فلوريدا إن الهجوم "اعتداء على الإنسانية. هذه حقيقة الأمر. اعتداء على الإنسانية وهذا يجب أن يتوقف".

وأعلنت السلطات الإيطالية مقتل أنيس العامري الذي يشتبه بأنه منفذ اعتداء برلين بشاحنة دهست حشدا في سوق للميلاد، وذلك خلال عملية تفتيش روتينية للشرطة ليل الخميس الجمعة في ميلانو (شمال).

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 24/12/2016

  • ألمانيا

    ترامب: اعتداء برلين مؤشر على صراع أديان في أوروبا

    للمزيد

  • ألمانيا

    الشرطة الألمانية تعثر على بصمات أنيس العامري في الشاحنة المستخدمة في هجوم برلين

    للمزيد

  • ألمانيا

    ألمانيا: اعتداء برلين يكشف وجود اختلالات أمنية ويعرض ميركل للانتقادات

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي