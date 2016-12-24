ترامب يرى في اعتداء برلين "تهديدا دينيا محضا"

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في تغريدات على موقع تويتر إن اعتداء برلين يعكس "تهديدا دينيا محضا"، متسائلا "متى سترد الولايات المتحدة والدول الأخرى؟".

اعتبر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الجمعة أن الاعتداء بشاحنة في برلين، الذي أوقع 12 قتيلا الاثنين وقتل منفذه في إيطاليا ليل الخميس الجمعة، يعكس "تهديدا دينيا محضا".

وكتب ترامب في تغريدة على موقع تويتر الجمعة، بعد نشر الفيديو الذي يبايع فيه منفذ الاعتداء زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي، أن "الإرهابي الذي قتل أشخاصا كثيرين في ألمانيا قال قبل الجريمة مباشرة ’إن شاء الله، سنقتلكم جميعا، يا خنازير‘".

وأضاف في تغريدة ثانية إن الأمر يتعلق بـ"تهديد ديني محض، أصبح حقيقة. قدر كبير من الكراهية. متى سترد الولايات المتحدة والدول الأخرى؟".

وكان ترامب أدان بعيد الاعتداء مباشرة ما وصفه بـ"الهجمات المتواصلة للإرهابيين الإسلاميين على المسيحيين".

وقال الاثنين إن "مدنيين أبرياء قتلوا في الشوارع بينما كانوا يستعدون لعيد الميلاد".

وأشار إلى أن "تنظيم ’الدولة الإسلامية‘ وإرهابيين إسلاميين آخرين يهاجمون باستمرار المسيحيين في مجتمعاتهم وأماكن عبادتهم، وذلك في إطار جهادهم العالمي".

لكنه بعد يومين، قال في تصريحات مقتضبة لصحافيين في بالم بيتش بولاية فلوريدا إن الهجوم "اعتداء على الإنسانية. هذه حقيقة الأمر. اعتداء على الإنسانية وهذا يجب أن يتوقف".

وأعلنت السلطات الإيطالية مقتل أنيس العامري الذي يشتبه بأنه منفذ اعتداء برلين بشاحنة دهست حشدا في سوق للميلاد، وذلك خلال عملية تفتيش روتينية للشرطة ليل الخميس الجمعة في ميلانو (شمال).

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 24/12/2016