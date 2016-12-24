تركيا: 10 آلاف ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي تحت رقابة السلطات

أعلنت السلطات التركية في بيان، أن نحو 10 آلاف شخص ينشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هم تحت رقابتها، يشتبه في قيامهم بأنشطة "إرهابية" أو بالإساءة إلى مسؤولين حكوميين.

قالت وزارة الداخلية التركية إنها تحقق بشأن عشرة آلاف شخص ينشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بشبهة القيام بأنشطة "إرهابية" أو "بالإساءة" لمسؤولين حكوميين، في حين يجد المستخدمون في تركيا صعوبة في الوصول إلى هذه المواقع.

كما تضمن بيان للوزارة أن التحقيقات تجري في إطار "مكافحة الإرهاب المستمرة بلا هوادة في كل مكان بما في ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي".

كما أعلنت السلطات حالة الطوارىء، وبدأت حملة طرد وتسريح واسعة بعد محاولة الانقلاب في تموز/يوليو، الأمر الذي أثار مخاوف المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتهمون أنقرة بقمع الأصوات المعارضة.

فيما أفادت وزارة الداخلية أن أكثر من 1600 شخص اعتقلوا خلال الأشهر الستة الماضية بتهمة "الترويج أو تمجيد الإرهاب" أو "الإساءة إلى مسؤولين في الدولة".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 24/12/2016