الفرنسيون يحتفلون بعيد الميلاد وسط إجراءات أمنية مشددة

ينتشر في فرنسا السبت والأحد أكثر من 90 ألف عنصر أمني لمواكبة الاحتفالات بعيد الميلاد، في ظل وجود تهديدات أمنية خاصة بعد اعتداء برلين الذي استهدف سوقا لعيد الميلاد.

استنفرت فرنسا أكثر من 90 ألفا من عناصر الشرطة والدرك والجنود في نهاية الأسبوع لضمان أمن الاحتفالات بعيد الميلاد، وذلك بعد أقل من أسبوع من الاعتداء الجهادي في برلين.

وقال المدير العام للشرطة الفرنسية جان مارك فالكون إن "اعتداء برلين ذكر جميع (ممثلي الدولة في المناطق الفرنسية) بأنه ينبغي إعادة تقييم (الوضع) مجددا والتأكد من حماية كل أسواق الميلاد وقداديس منتصف الليل". مضيفا في مقابلة مع صحيفة "جورنال دو ديمانش" نشرت السبت أن "خطر" وقوع اعتداء يوم عيد الميلاد ماثل رغم عدم وجود "معلومات رسمية" عن تهديد محدد.

وينتشر السبت والأحد ما لا يقل عن 91 ألفا من عناصر قوات الأمن على كل الأراضي الفرنسية. وفي كاتدرائية ستراسبورغ (شرق)، ستواكب القداس مساء السبت تدابير أمنية مشددة من مراقبة وتفتيش حقائب.

وتابع مدير الشرطة الفرنسية "بالنسبة إلى قداديس الميلاد الأكثر اكتظاظا في بعض المدن الكبرى، لا يقتصر الأمر على نشر عناصر شرطة بل سنتمتع بقدرة على الرد شبه فورية".

وفي ليل (شمال) تم نشر 1250 عنصر أمن وفق السلطات المحلية. ووضعت كتل إسمنتية في نقاط إستراتيجية بوسط المدينة وكذلك في جوار مركز "أوراليل" للتسوق. وتعرضت فرنسا منذ كانون الثاني/يناير 2015 لسلسلة اعتداءات غير مسبوقة خلفت 238 قتيلا.

والجمعة، ذكر وزير الداخلية برونو لورو بأنه تم إحباط 17 مشروعا لتنفيذ اعتداءات هذا العام.



فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 24/12/2016