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أفريقيا

نيجيريا تعلن طرد بوكو حرام من أحد آخر معاقلها في شمال شرق البلاد

© أ ف ب/ أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 24/12/2016

أعلنت نيجيريا السبت أن الجيش طرد جماعة بوكو حرام من غابة سامبيسا، أحد آخر معاقل الحركة الإسلامية المتطرفة في شمال شرق البلاد، بعد معارك استمرت لأشهر.

قال الرئيس النيجيري محمد بخاري السبت إن الجيش "سحق" بوكو حرام في غابة سامبيسا، أحد آخر معاقل الحركة الإسلامية المتطرفة في شمال شرق البلاد.

وقال بخاري في بيان "أنا مسرور وفخور جدا بجنود الجيش النيجيري بعدما تبلغت خبرا طال انتظاره عن سحق إرهابيي بوكو حرام نهائيا في آخر جيب لهم في غابة سامبيسا"، مشيدا بـ"تصميم" القوات النيجيرية "التي تمكنت في نهاية المطاف من دخول وسحق فلول متمردي بوكو حرام في معسكرهم في قلب غابة سامبيسا".

وتابع بخاري "أبلغني قائد أركان الجيش أن المعسكر سقط قرابة الساعة 13,35 يوم الجمعة 22 كانون الأول/ديسمبر، وأن الإرهابيين يفرون ولا مكان يلجأون اليه". وحض الجنود على "ملاحقتهم" و"إحالتهم على القضاء".

ويذكر أن الجيش ينفذ منذ أشهر عدة عمليات في هذه الغابة التي تبلغ مساحتها 1300 كلم مربع، في ولاية بورنو، والتي لجأ إليها مقاتلو الجماعة المتطرفة بعد هزائم عسكرية.

والأربعاء، أكد الجيش أنه حرر 1880 مدنيا من قبضة بوكو حرام واعتقل نحو 500 مقاتل خلال الأسبوع الفائت في غابة سامبيسا.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 24/12/2016

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