الاستيطان: إسرائيل تستدعي ممثلي الدول المؤيدة لقرار مجلس الأمن

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون اليوم الأحد أن تل أبيب استدعت ممثلي 14 دولة إلى مقر الخارجية في القدس، وهذا ردا على تأييدها لقرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف سياسة الاستيطان.

استدعت إسرائيل الأحد ممثلي الدول التي أيدت قرار مجلس الأمن الذي يطالبها بوقف أنشطتها الاستيطانية، كما أوقفت التنسيق المدني مع الفلسطينيين ردا على تمرير القرار.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية إيمانويل نحشون أن ممثلي 14 دولة أيدت القرار سيزورون مقر الوزارة في القدس تباعا اليوم الأحد.

وتبنى مجلس الأمن القرار الجمعة بتأييد 14 من أعضاء المجلس وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، ما مكن المجلس من تبني أول قرار منذ 1979 لإدانة إسرائيل على سياستها الاستيطانية. ولم يتم استدعاء المبعوث الأمريكي.

ويطالب القرار إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية.



فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 25/12/2016