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الشرق الأوسط

الاستيطان: إسرائيل تستدعي ممثلي الدول المؤيدة لقرار مجلس الأمن

© أ ف ب/ أرشيف | مستوطنة هار حوما في القدس

نص فرانس 24

آخر تحديث : 25/12/2016

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون اليوم الأحد أن تل أبيب استدعت ممثلي 14 دولة إلى مقر الخارجية في القدس، وهذا ردا على تأييدها لقرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف سياسة الاستيطان.

استدعت إسرائيل الأحد ممثلي الدول التي أيدت قرار مجلس الأمن الذي يطالبها بوقف أنشطتها الاستيطانية، كما أوقفت التنسيق المدني مع الفلسطينيين ردا على تمرير القرار.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية إيمانويل نحشون أن ممثلي 14 دولة أيدت القرار سيزورون مقر الوزارة في القدس تباعا اليوم الأحد.

وتبنى مجلس الأمن القرار الجمعة بتأييد 14 من أعضاء المجلس وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، ما مكن المجلس من تبني أول قرار منذ 1979 لإدانة إسرائيل على سياستها الاستيطانية. ولم يتم استدعاء المبعوث الأمريكي.

ويطالب القرار إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية.
 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 25/12/2016

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