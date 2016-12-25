نتانياهو يستدعي السفير الأمريكي على خلفية قرار إدانة الاستيطان الإسرائيلي

استدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد سفير الولايات المتحدة دانيال شابيرو، بعد ساعات من استدعاء وزارة الخارجية لممثلي 14 دولة أيدت التصويت في مجلس الأمن على قرار يدين الاستيطان الاسرائيلي.

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء الأحد السفير الأمريكي في الدولة العبرية دانيال شابيرو بعد يومين من امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على قرار في مجلس الأمن يدين الاستيطان الإسرائيلي ما أدى إلى تبنيه.

وجاء اللقاء بين نتانياهو والسفير الأمريكي بعد ساعات من استدعاء وزارة الخارجية الإسرائيلية ممثلي 14 دولة أيدت التصويت التاريخي في مجلس الأمن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية عمانوئيل نحشون أن عشرة ممثلي دول فقط حضروا إلى مقر الخارجية. فيما قال مصدر رسمي أن نتانياهو الذي يتولى أيضا منصب وزير الخارجية بالوكالة لم يلتق السفراء الآخرين، إنما اجتمع فقط مع السفير الأمريكي.

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ويذكر أن مجلس الأمن تبنى القرار الجمعة بتأييد 14 من أعضاء المجلس وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، ما مكن المجلس من تبني القرار.

وللمرة الأولى منذ 1979 لا تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد هذا القرار حول الاستيطان الإسرائيلي فيما كانت تدعم حتى الآن سياسة حليفتها في هذا الملف الشديد الحساسية.

وكرر نتانياهو اتهامه للرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري بأنهما وراء إصدار القرار. وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة "لا شك لدينا أن إدارة أوباما أطلقت (عملية طرح القرار) ونسقت مسوداته وطالبت بإقراره".

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 25/12/2016