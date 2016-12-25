الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

تونس - باريس

لقاء خاص مع الطيب بكوش الأمين العام لاتحاد المغرب العربي

للمزيد

حدث اليوم

روسيا: هل يفرض بوتين قواعد اللعبة؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

الأمم المتحدة-الأراضي الفلسطينية: لماذا أرجئ التصويت على إدانة الاستيطان؟

للمزيد

مراسلون

مهاجرون في قرية فرنسية

للمزيد

ريبورتاج

في بعض أحياء الضواحي الباريسية... ممنوع اختلاط الرجال بالنساء!

للمزيد

قراءة في صحف الخليج

"عيد الميلاد" يقسم الحكومة في الكويت والشؤون الإسلامية تصفه بـ"البدعة"

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

الميلاد في فرنسا.. فرح بالعيد وقلق من اعتداءات محتملة

للمزيد

ريبورتاج

المغرب: وعود بتطوير شبكة النقل العام

للمزيد

وجها لوجه

قضية المدون الموريتاني المحكوم عليه بالإعدام.. ما بين الضغوط والتوظيف؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أفريقيا

الكونغو الديمقراطية: مقتل 22 مدنيا في مجزرة نسبت للمتمردين الأوغنديين

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 25/12/2016

لقي ما لايقل عن 22 مدنيا مصرعهم بين يومي السبت والأحد شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في هجوم نسبه مسؤولون محليون للمتمردين الأوغنديين الموجودين في المنطقة.

قتل 22 مدنيا السبت والأحد بالسلاح الأبيض في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق ما أفادت مصادر مختلفة الأحد. حيث أوضح الحاكم المحلي أميسي كالوندا ومتحدث عسكري وناشط مدني أن المأساة حصلت في أرينغيتي ومحيطها في منطقة بيني بشمال إقليم شمال كيفو الذي يشهد منذ أكثر من عامين سلسلة مجازر أودت بأكثر من 700 شخص.

ونسب كالوندا الهجوم إلى "تحالف القوات الديموقرطية"، المتمردين الأوغنديين الموجودين في المنطقة منذ أكثر من عشرين عاما والذين تحملهم السلطات الكونغولية مسؤولية ارتكاب سلسلة مجازر في المنطقة.

وقال كالوندا في اتصال هاتفي من غوما عاصمة شمال كيفو إن المتمردين الأوغنديين "قتلوا عشرة مدنيين أمس (السبت) في إيرينتيغي ومحيطها".

وتابع أن الجيش الذي يطارد المهاجمين "عثر (الأحد) على 12 جثة أخرى في قرى مجاورة"، لافتا إلى أن الهجوم بدأ بعيد ظهر السبت على مدينة إيرينتيغي التي سبق أن شهدت مجازر مماثلة. وتابع "الأسلوب هو نفسه دائما. (قتل الضحايا) بالسلاح الأبيض والسواطير".

وأكد متحدث باسم القوات المسلحة الكونغولية الهجوم، مشيرا إلى أن الجيش "قتل أربعة متمردين". ولم يحدد الضابط حصيلة الضحايا مكتفيا بالقول "الحصيلة كانت فادحة بالنسبة إلى المدنيين".

 فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 25/12/2016

  • ديانات

    جمهورية الكونغو تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة "منعا للأعمال الإرهابية"

    للمزيد

  • حوادث

    مقتل 15 شخصا إثر تدافع في ملعب لكرة القدم بالكونغو الديمقراطية

    للمزيد

  • جمهورية الكونغو

    الكونغو: قتلى في مظاهرات مناهضة لاستفتاء على تعديل الدستور

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي