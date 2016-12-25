الكونغو الديمقراطية: مقتل 22 مدنيا في مجزرة نسبت للمتمردين الأوغنديين

لقي ما لايقل عن 22 مدنيا مصرعهم بين يومي السبت والأحد شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في هجوم نسبه مسؤولون محليون للمتمردين الأوغنديين الموجودين في المنطقة.

قتل 22 مدنيا السبت والأحد بالسلاح الأبيض في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق ما أفادت مصادر مختلفة الأحد. حيث أوضح الحاكم المحلي أميسي كالوندا ومتحدث عسكري وناشط مدني أن المأساة حصلت في أرينغيتي ومحيطها في منطقة بيني بشمال إقليم شمال كيفو الذي يشهد منذ أكثر من عامين سلسلة مجازر أودت بأكثر من 700 شخص.

ونسب كالوندا الهجوم إلى "تحالف القوات الديموقرطية"، المتمردين الأوغنديين الموجودين في المنطقة منذ أكثر من عشرين عاما والذين تحملهم السلطات الكونغولية مسؤولية ارتكاب سلسلة مجازر في المنطقة.

وقال كالوندا في اتصال هاتفي من غوما عاصمة شمال كيفو إن المتمردين الأوغنديين "قتلوا عشرة مدنيين أمس (السبت) في إيرينتيغي ومحيطها".

وتابع أن الجيش الذي يطارد المهاجمين "عثر (الأحد) على 12 جثة أخرى في قرى مجاورة"، لافتا إلى أن الهجوم بدأ بعيد ظهر السبت على مدينة إيرينتيغي التي سبق أن شهدت مجازر مماثلة. وتابع "الأسلوب هو نفسه دائما. (قتل الضحايا) بالسلاح الأبيض والسواطير".

وأكد متحدث باسم القوات المسلحة الكونغولية الهجوم، مشيرا إلى أن الجيش "قتل أربعة متمردين". ولم يحدد الضابط حصيلة الضحايا مكتفيا بالقول "الحصيلة كانت فادحة بالنسبة إلى المدنيين".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 25/12/2016