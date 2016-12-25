بريطانيا: الملكة إليزابيث تتغيب عن قداس الميلاد بسبب وعكة صحية

تغيبت الملكة إليزابيث الثانية الأحد عن قداس الميلاد بسبب وعكة صحية، وفق ما أعلن قصر باكنغهام في بيان.

ألغت الملكة إليزابيث الثانية صباح الأحد مشاركتها في قداس الميلاد بسبب إصابتها بزكام شديد، بحسب ما أعلن قصر باكنغهام في بيان تضمن أنه "لن تشارك جلالة الملكة في قداس كنيسة ساندرينغهام هذا الصباح، وهي تتعافى من زكام شديد".

وستبقى الملكة التي احتفلت في نيسان/أبريل الماضي بعيد ميلادها التسعين في قصر ساندرينغهام شرق إنكلترا، حيث تحتفل العائلة الملكية عادة بأعياد آخر السنة. وتابع البيان "ستشارك جلالة الملكة باحتفالات عيد الميلاد مع العائلة الملكية خلال النهار".

وكانت الملكة إليزابيث وزوجها الأمير فيليب البالغ 95 عاما، أخرا قبل أيام انتقالهما من قصر باكنغهام إلى قصر ساندرينغهام يوما واحدا بسبب الزكام.

وتشارك الملكة في مئات المناسبات سنويا، وهي نادرا ما تلغي التزاماتها لدواع صحية. لكنها ستخفف بعضا من هذه الالتزامات متخلية عن رعاية 25 منظمة وجمعية خيرية (من أصل 600) وإيكال المهمة لأعضاء آخرين في العائلة الملكية في نهاية هذا العام.

وتوجه الملكة في الخامس والعشرين من كانون الأول/ديسمبر من كل عام رسالة إلى بريطانيا ودول الكومنولث، وذلك منذ توليها العرش في العام 1952، في خطاب يبثه التلفزيون منذ العام 1957، مواصلة بذلك تقليدا أرساه جدها الملك جورج الخامس في العام 1932 مخاطبا رعاياه عبر الإذاعة.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 25/12/2016