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الشرق الأوسط

تركيا تنشر مدافع ودبابات إضافية على حدودها مع سوريا

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 25/12/2016

أعلنت وكالة أنباء الأناضول أن تركيا نشرت الأحد مدافع ودبابات إضافية على حدودها مع سوريا، لدعم حربها على تنظيم "الدولة الإسلامية" في مدينة الباب.

نشرت تركيا الأحد مدافع ودبابات إضافية على حدودها مع سوريا حيث تحاول أنقرة استعادة مدينة الباب معقل تنظيم "الدولة الإسلامية" في محافظة حلب حيث تدور معارك ضارية، وفق وكالة أنباء الأناضول.

وأشارت الوكالة إلى أن دبابات وعربات نقل عسكرية و10 قطع مدفعية على الأقل نشرت في أوغوزلي وكركميش جنوب شرق البلاد على الحدود السورية.

وهذا الانتشار الجديد يأتي في وقت تضيق القوات التركية في سوريا الخناق على مدينة الباب معقل تنظيم "الدولة الإسلامية" في شمال سوريا، والتي يحاول مقاتلون سوريون معارضون بدعم من الجيش التركي السيطرة عليها متكبدين خسائر كبيرة.

والأربعاء قتل 16 جنديا تركيا في المدينة، اليوم الأكثر دموية للجيش التركي منذ العملية التي بدأها في آب/أغسطس عبر الحدود مستهدفا الجهاديين وأيضا المقاتلين الأكراد.

وتقع مدينة كركميش حيث نشر جزء من القوات التركية الأحد على بعد 40 كلم شمال منبج.

فرانس 24/ أ ف ب

 

نشرت في : 25/12/2016

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