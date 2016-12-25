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أفريقيا

تونس: الآلاف يتظاهرون في صفاقس للمطالبة بالكشف عن الجهات الضالعة في اغتيال الزواري

© صورة مأخوذة من شاشة فرانس24 | المهندس التونسي محمد الزواري

نص فرانس 24

آخر تحديث : 25/12/2016

دعا آلاف المتظاهرين السبت في صفاقس التونسية إلى الكشف عن الجهات الضالعة في قتل مهندس الطيران محمد الزواري، الذي اغتيل رميا بالرصاص في نفس المدينة قبل أيام، ولمحت وزارة الداخلية إلى تورط جهة أجنبية فيه. وكانت كتائب القسام، وهي الجناج العسكري لحركة حماس، أعلنت أن الزواري هو أحد قادتها الذين أشرفوا على مشروع "طائرات الأبابيل".

احتشد آلاف المتظاهرين السبت بأكبر شوارع مدينة صفاقس للاحتجاج على اغتيال مهندس الطيران التونسي محمد الزواري، وطالبوا بالكشف عن الجهات الضالعة في قتله.

وتعالت أصوات المحتجين من سكان صفاقس والقادمين من مدن تونسية أخرى، مطالبة بالكشف عن قتلة مهندس الطيران في أقرب وقت.

وطالب عميد المهندسين التونسيين أسامة الخريجي الحكومة والسلطات القضائية، بتحمل مسؤولياتها والكشف سريعا عن الجهة الخارجية التي اغتالت الزواري، واتخاذ موقف رسمي منها.

من هو التونسي محمد الزواري الذي "أشرف على مشروع طائرات الأبابيل القسامية"؟

وشارك في الاحتجاج عدة أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وجمعيات ورياضيون، ونددوا باغتيال الزواري وطالبوا بمساندة القضية الفلسطينية ودعم المقاومة.

وقال سمير الشفي القيادي في اتحاد الشغل أكبر النقابات العمالية في تونس للصحفيين، "من صفاقس التي شهدت ملاحم النضال الاجتماعي والوطني. طالت أيادي الغدر أحد أبناء صفاقس وتونس الذين آمنوا بأن فلسطين هي قضية كل الوطنيين والأحرار في الوطن العربي والعالم".

وأضاف "اليوم صفاقس بكل مكوناتها وأطيافها ومنظماتها وجمعيتها بصوت واحد تندد بالإرهاب الصهيوني..ولن يرهبنا مهما كانت التضحيات".

وقال مهدي مبروك وزير الثقافة السابق للصحفيين، "مشاركتنا في الاحتجاجات لمساندة القضية الفلسطينية والتنديد بكل أشكال التطبيع الرسمي وغير الرسمي والتنديد بالجريمة النكراء".

وقتل الزواري (49 عاما)، الذي كان يعمل مديرا فنيا في مؤسسة هندسية خاصة وخبيرا للطيران، في سيارته بعدة رصاصات أمام منزله في منطقة العين بصفاقس يوم الخميس الماضي.

وكانت وزارة الداخلية التونسية لمحت إلى تورط جهاز أجنبي في اغتيال الزواري الذي أعلنت حركة حماس انتماءه إليها.

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 25/12/2016

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