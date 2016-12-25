العمانيون يصوتون في ثاني انتخابات بلدية تشهدها البلاد

يتوجه الناخبون الأحد في سلطنة عمان إلى مراكز الاقتراع لانتخاب المجالس البلدية في ثاني انتخابات تشهدها البلاد. ويختار الناخبون المسجلون، والبالغ عددهم 623 ألفا و224 ناخبا، 202 منتخبا لتمثيلهم في 11 مجلسا.

بدأ الناخبون العمانيون صباح الأحد التوجه إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم في المجالس البلدية، في ثاني انتخابات من نوعها في تاريخ السلطنة الخليجية.

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن صناديق الاقتراع فتحت عند الساعة السابعة (03،00 ت غ) "في مختلف المراكز الانتخابية وبدأت عملية التصويت تسير بيسر وانسيابية تامة".

ويفترض أن يختار الناخبون المسجلون، والبالغ عددهم 623 ألفا و224 ناخبا، 202 أعضاء لتمثيلهم ولمدة أربع سنوات في 11 مجلسا بلديا، يتنافس على مقاعدها 731 مرشحا بينهم 23 امرأة.

وفي أول انتخابات بلدية شهدتها السلطنة في كانون الأول/ديسمبر 2012، فاقت نسبة المشاركة الخمسين بالمئة.

ومن بين أعضاء المجالس البلدية والذين بلغ عددهم آنذاك 192 عضوا، انتخبت أربع سيدات من بين 46 ترشحن.

وأنشأت عمان أول مجلس بلدي في مدينة مسقط العام 1939، وأعيد تشكيله العام 1972 واقتصر على محافظة مسقط وكان يتم تعيين أعضائه.

وشهدت عمان التي يبلغ عدد سكانها حوالى 4,5 ملايين نسمة 46 بالمئة منهم أجانب، في ربيع 2011 احتجاجات لم تستهدف شخص السلطان بل الحكومة التي اتهمت حينها بالفساد.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، حدد السلطان في مرسوم يتضمن قانون المجالس البلدية، مهام هذه المجالس. وقال إن المجلس البلدي يختص "في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية بتقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة".

وتنتج عمان الدولة غير العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) نحو مليون برميل نفط يوميا، وتسعى إلى تنويع اقتصادها لخفض اعتمادها على العائدات النفطية التي تراجعت منذ 2014 بسبب انخفاض الأسعار.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 25/12/2016