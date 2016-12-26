اعتداء برلين: كاميرات المراقبة تؤكد وصول العامري لإيطاليا عبر مدينة ليون الفرنسية

أفاد مصدر قريب من التحقيق بشأن اعتداء برلين الاثنين، أن كاميرات المراقبة التقطت صور أنيس العامري، المشتبه بتنفيذه الهجوم، في محطة القطارات بمدينة ليون (وسط شرق فرنسا).

أكد تحليل مضمون كاميرات المراقبة، أن أنيس العامري المشتبه بتنفيذه اعتداء برلين، والذي قتلته الشرطة الإيطالية الجمعة في ميلانو، عبر فعلا مدينة ليون في وسط شرق فرنسا، وفق ما أفاد مصدر قريب من التحقيق الاثنين.

وقال المصدر، "تم رصد شخص تنطبق عليه مواصفات القاتل بعد ظهر الخميس 22 كانون الأول/ديسمبر على رصيف المحطة وهو يرتدي قبعة ويحمل حقيبة ظهر"، مؤكدا بذلك معلومات تداولتها الصحافة.

وأضاف "أنه يظهر وحيدا في هذه المشاهد"، موضحا أن التحقيق يتواصل لتحديد كيفية مغادرة العامري للعاصمة الألمانية متوجها إلى فرنسا ومنها إلى إيطاليا.

ويشتبه بأن يكون العامري (تونسي-24 عاما)، قد قتل 12 شخصا وأصاب عشرات آخرين الاثنين 19 كانون الأول/ديسمبر في برلين، حين اقتحم بشاحنة حشدا في سوق للميلاد.

وقتل العامري ليل الخميس-الجمعة بيد الشرطة الإيطالية في ميلانو، بعد ملاحقته لأربعة أيام في أنحاء أوروبا.

وعثر معه على بطاقات قطار للتوجه من ليون إلى شامبيري وإلى ميلانو عبر تورينو دفع ثمنها نقدا، لكن وزير الداخلية الفرنسي برونو لورو دعا إلى "أكبر قدر من الحذر" في التعامل مع هذا الموضوع وانتظار نتائج التحقيق.

من جهة ثانية، لم ينته بعد تحليل مضمون كاميرات المراقبة في محطة شامبيري في جبال الألب الفرنسية.

كما تبحث السلطات الألمانية عن شركاء محتملين للعامري، فيما أوقفت السلطات التونسية السبت ثلاثة من أقربائه.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 26/12/2016