وزير الدفاع الإسرائيلي ينتقد مؤتمرا ستعقده فرنسا لإحياء جهود السلام

انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي الاثنين بشدة، المؤتمر الدولي الذي ستعقده فرنسا لإحياء جهود السلام في 15 كانون الثاني/يناير المقبل، وبمشاركة 70 دولة، بالقول "هذا ليس مؤتمر سلام. هذه محاكمة ضد دولة إسرائيل".

انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الاثنين بشدة المؤتمر الدولي الذي ستعقده فرنسا، داعيا يهود فرنسا إلى الانتقال إلى إسرائيل.

وتعتزم فرنسا عقد مؤتمر في 15 كانون الثاني/يناير المقبل، بمشاركة 70 دولة، في مسعى إحياء جهود السلام المتعثرة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وعارضت إسرائيل بشدة عقد المؤتمر، داعية إلى إجراء محادثات مباشرة مع الفلسطينيين.

ويأتي المؤتمر بعد تبني مجلس الأمن الدولي، بفضل امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، قرارا يدين الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، ما أثار استياء الحكومة الإسرائيلية.

وقال ليبرمان لأعضاء من حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني القومي الذي يتزعمه، في تسجيل نشره الحزب، "هذا ليس مؤتمر سلام. هذه محاكمة ضد دولة إسرائيل".

وأضاف أن هذا "مؤتمر يهدف فقط إلى الإضرار بأمن إسرائيل وسمعتها الجيدة".

وشبه وزير الدفاع الإسرائيلي المؤتمر بمحاكمة الضابط الفرنسي اليهودي ألفرد دريفوس، الذي اتهم بالخيانة في فرنسا العام 1894.

وتابع "بحسب الذي سمعناه، إنها ليست فقط محاكمة ضد إسرائيل. ما يحضرون لعقده الآن في باريس في 15 كانون الثاني/يناير هو محاكمة دريفوس في نسختها الحديثة مع اختلاف واحد: بدلا من محاكمة يهودي واحد، فإن جميع اليهود ودولة إسرائيل" ستتم محاكمتهم.

ودعا ليبرمان يهود فرنسا إلى الانتقال لإسرائيل، معتبرا أن هذا "هو الرد الوحيد على هذه المؤامرة".

كما أضاف قائلا، "حان الوقت لنقول ليهود فرنسا هذه ليست بلادكم، هذه ليست أرضكم، اتركوا فرنسا وتعالوا إلى إسرائيل‘".

وقال أيضا "إذا أردتم أن تبقوا من اليهود، وأن يكون أبناؤكم وأحفادكم من اليهود، اتركوا فرنسا وانتقلوا إلى إسرائيل".

كما أعلن مصدر رسمي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو استدعى والتقى السفير الأمريكي دانيال شابيرو الأحد، بعد يومين على تبني مجلس الأمن قرارا يدين الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وللمرة الأولى منذ 1979، لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد القرار، بينما كانت تساند إسرائيل في هذا الملف البالغ الحساسية. وقد سمح امتناعها عن التصويت وبالتالي عن استخدام الفيتو، بتبني النص.

وتنظم فرنسا في 15 كانون الثاني/يناير 2017 مؤتمر دوليا جديدا حول الشرق الأوسط بمشاركة نحو 70 دولة، لكن في غياب طرفي النزاع، بغرض تجديد دعم المجتمع الدولي لحل الدولتين.

فرانس24/أ ف ب



نشرت في : 26/12/2016