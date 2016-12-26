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الشرق الأوسط

الجيش التركي: تنظيم "الدولة الإسلامية" يقتل 30 مدنيا حاولوا الفرار من مدينة الباب

© أ ف ب / أرشيف | آلية عسكرية للقوات التركية

نص فرانس 24

آخر تحديث : 26/12/2016

قتل تنظيم "الدولة الإسلامية" الاثنين 30 مدنيا على الأقل في مدينة الباب التي يسيطر عليها شمال سوريا، وفق ما أعلنه الجيش التركي، والذي أوضح أن الضحايا حاولوا الفرار من المدينة. وتخوض القوات التركية معارك شرسة بهدف طرد الجهاديين من المدينة.

قال الجيش التركي الاثنين إن تنظيم "الدولة الإسلامية" قتل 30 مدنيا على الأقل كانوا يحاولون الفرار من مدينة الباب معقل الجهاديين في شمال سوريا، الذي تحاول أنقرة السيطرة عليه، وتخوض معارك شرسة بهذا الهدف.

وقالت هيئة الأركان التركية إن "ثلاثين مدنيا على الأقل كانوا يحاولون الهرب من الباب قتلوا أمس (الأحد) في هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية"، كما نقلت وكالة أنباء الأناضول. ولا يمكن التحقق من هذه الحصيلة من مصادر مستقلة.

ويأتي هذا الإعلان بينما تضيق القوات التركية في سوريا الخناق على مدينة الباب. وذكرت وسائل إعلام تركية أن أنقرة نشرت الأحد مدافع ودبابات إضافية على حدودها مع سوريا. وقالت وكالة أنباء الأناضول إن دبابات وعربات نقل عسكرية و10 قطع مدفعية على الأقل نشرت في أوغوزلي وكركميش جنوب شرق البلاد على الحدود السورية.

وقتل 16 جنديا تركيا في المدينة الأربعاء، اليوم الأكثر دموية للجيش التركي منذ بدء عمليته في آب/أغسطس عبر الحدود مستهدفا الجهاديين وأيضا المقاتلين الأكراد.

وأعلن الجيش التركي أنه قتل الأحد "12 إرهابيا من تنظيم الدولة الإسلامية" في هذا القطاع، في حصيلة لم يتسن التحقق منها من مصدر مستقل.

وأكد الرئيس رجب طيب أردوغان السبت أن "العملية في مدينة الباب شارفت على الانتهاء". وأكد أن القوات التركية ستتجه لاحقا إلى مدينة منبج شرقا، حيث وحدات حماية الشعب الكردي المدعومة من واشنطن والتي تحارب تنظيم "الدولة الإسلامية".

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 26/12/2016

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