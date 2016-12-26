العثور على هيكل الطائرة الروسية المنكوبة على عمق 27 مترا في البحر الأسود

ذكرت وكالات الأنباء الروسية أنه تم العثور على هيكل الطائرة التي تحطمت أمس الأحد في البحر الأسود، وقتل فيها 92 شخصا، فيما لم يعرف بعد مصير الصندوقين الأسودين. و"سيتم درس كل الأسباب المحتملة" التي قد تكون أدت إلى الحادث، حسب وزير النقل مكسيم سوكولوف.

عثر الغواصون الروس الاثنين على عدة أجزاء من الطائرة العسكرية التي سقطت في البحر الأسود وعلى متنها 92 شخصا، على عمق 27 مترا، بحسب ما صرح مسؤول لوكالات الأنباء الروسية.

ونقلت الوكالات عن أحد أعضاء فريق البحث والإنقاذ التابعة لوزارة الطوارئ المتواجد في سوتشي، أن "غواصي الوزارة عثروا على أجزاء من الطائرة التي تحطمت أمس في البحر الأسود على عمق 27 مترا ومسافة ألف ميل بحري من الشاطىء"، كما عثروا على هيكل الطائرة.

وتشهد روسيا الاثنين يوم حداد على الضحايا، ويوجد ضمنهم أعضاء في "جوقة الجيش الأحمر" كانوا متوجهين إلى سوريا للاحتفال بعيد رأس السنة مع الجنود المنتشرين هناك.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا إلى "تحقيق دقيق (...) لتحديد أسباب الكارثة". وقد شكلت لجنة برئاسة وزير النقل مكسيم سوكولوف لهذا الغرض.

وقال سوكولوف الذي وصل إلى سوتشي (جنوب غرب) مساء الأحد أنه "سيتم درس كل الأسباب المحتملة (لتحطم الطائرة)"، لكنه اعتبر أنه "من السابق لأوانه" التحدث عن أي فرضية ممكنة، وخصوصا احتمال وقوع عمل إرهابي.

وجاءت تصريحات سوكولوف بينما ذكرت مصادر لم تكشف هويتها لوكالات الأنباء الروسية تفسيرات عديدة للحادث من الخلل الفني إلى خطأ في القيادة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 26/12/2016