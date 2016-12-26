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الشرق الأوسط

سلطنة عمان: انتخاب 7 نساء لعضوية مجالس بلدية

© أ ف ب | عمانية تدلي بصوتها في مركز انتخاب في السويق في شمال شرق عمان، 25 ك1/ديسمبر 2016

نص فرانس 24

آخر تحديث : 26/12/2016

شهدت الانتخابات البلدية في سلطنة عمان فوز سبع نساء بعضوية المجالس، معززات تمثيلهن من أربع إلى سبع، وفق نتائج الانتخابات التي نشرتها وزارة الداخلية الاثنين في العاصمة مسقط.

فازت سبع نساء بعضوية مجالس بلدية في سلطنة عمان، وفق نتائج الانتخابات البلدية التي نشرتها وزارة الداخلية الاثنين في العاصمة مسقط.

وفي ثاني انتخابات بلدية نظمت الأحد للفترة 2017 - 2020 بالاقتراع العام، عززت النساء تمثيلهن من أربع إلى سبع.

والنساء الفائزات بمجالس البلدية هن آمنة سليمان البلوشي في ولاية السيب بمحافظة مسقط، ورحمة مبارك النوفلي في ولاية المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة، ومريم خلفان الشامسي ولطيفة محمد المنعي في ولاية السنينة بمحافظة البريمي، ورحمة علي الغفيلي في ولاية لوى بمحافظة شمال الباطنة.

واحتفظت سناء هلال المعشري بمقعدها السابق بعد فوزها في ولاية العامرات بمحافظة مسقط، كما احتفظت موزة عبدالله الحوسني بمقعدها السابق في ولاية الخابورة بمحافظة شمال الباطنة.

وبلغ عدد المرشحين لعضوية المجالس البلدية731، بينهم 23 امرأة، وتنافسوا على 202 مقعد في أحد عشر مجلسا بلديا بعدد المحافظات العمانية.

فيما بلغت نسبة المشاركة 39,85% من أصل من يحق لهم التصويت وعددهم نحو 623 ألف ناخب وناخبة. وقد بلغت نسبة مشاركة الذكور 63,20% والإناث 36,8%.

وتحظر سلطنة عمان الأحزاب السياسية، ولكنها كانت الأولى في 1994 بين دول الخليج التي تمنح النساء حق التصويت والترشح.

من جهتها، أكدت السلطات أن الانتخابات البلدية خطوة على طريق توسيع المشاركة الشعبية في الحياة السياسية في السلطنة، التي يبلغ عدد سكانها 4,5 ملايين نسمة 46% منهم أجانب.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 26/12/2016

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