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رياضة

الفرنسي توماس كولفيل يسجل رقما قياسيا في الإبحار حول العالم

© فرانس 24 | البحار الفرنسي توماس كولفيل - صورة من الفيديو

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 26/12/2016

بعد الإخفاق في أربع محاولات، تمكن البحار الفرنسي توماس كولفيل الاثنين من تسجيل رقم قياسي جديد في الإبحار حول العالم على متن قارب شراعي، بمفرده ودون توقف، إثر وصوله إلى ميناء "بريست" أمس الأحد.

وصل البحار الفرنسي توماس كولفيل إلى ميناء بريست الفرنسي الاثنين، بعد ساعات فقط من تسجيل رقم قياسي عالمي جديد في الإبحار حول العالم على متن قارب شراعي، بمفرده ودون توقف.

ووصل كولفيل (48 عاما) خط النهاية قبالة منطقة "بريتاني" الفرنسية (جنوب غرب القنال الإنكليزي) أمس الأحد، بعد رحلة استمرت 49 يوما وثلاث ساعات وسبع دقائق و38 ثانية، ليتفوق بفارق زاد عن ثمانية أيام على الرقم القياسي السابق.

وهذه خامس محاولة لكولفيل لتحطيم الرقم القياسي للرحلة، والذي سجله مواطنه فرانسيس جويون في 2008 وهو 57 يوما و13 ساعة.

وفي تصريحات تلفزيونية بعد وصوله إلى بريست، قال كولفيل، "أعمل من أجل هذا الإنجاز منذ عشرة أعوام.. شعور هائل".

وبلغ معدل سرعة كولفيل خلال الرحلة 24.1 عقدة.

وفي مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية بعد نهاية الرحلة المرهقة، قال كولفيل "ذهنيا واجهت لحظات من التفاؤل ولحظات أخرى من التشاؤم، لكني كنت أعرف ما أريده".

وأضاف كولفيل، الذي أكد أنه لم يتمكن من النوم لأكثر من ثلاث ساعات متتالية طوال الرحلة، "وبدنيا لم يكن بوسعي تحقيق أكثر من ذلك".

فرانس24/رويترز

نشرت في : 26/12/2016

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