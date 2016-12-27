وزير الدفاع الإسرائيلي يدعو يهود فرنسا للهجرة إلى إسرائيل

حث وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الاثنين يهود فرنسا للهجرة إلى إسرائيل، إثر استيائه من عزم باريس عقد مؤتمر السلام الدولي الشهر المقبل بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الاثنين يهود فرنسا للانتقال إلى إسرائيل، وذلك في خضم انتقاده لمؤتمر السلام الدولي الذي تعقده باريس منتصف الشهر المقبل.

وقال ليبرمان لأعضاء من حزب إسرائيل بيتنا اليميني القومي الذي يتزعمه، في تسجيل نشره الحزب، "هذا ليس مؤتمر سلام. هذه محاكمة ضد دولة إسرائيل"... هذا "مؤتمر يهدف فقط إلى الإضرار بأمن إسرائيل وسمعتها الجيدة".

ودعا ليبرمان يهود فرنسا إلى الانتقال لإسرائيل، معتبرا أن هذا "هو الرد الوحيد على هذه المؤامرة". مضيفا "حان الوقت لنقول ليهود فرنسا ’هذه ليست بلادكم، هذه ليست أرضكم، اتركوا فرنسا وتعالوا إلى إسرائيل‘".

وتابع "إذا أردتم أن تبقوا من اليهود وأن يكون أبناؤكم وأحفادكم من اليهود، اتركوا فرنسا وانتقلوا إلى إسرائيل".



فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 27/12/2016