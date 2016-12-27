قضية الصحفي الجزائري تامالت: الدفاع يطالب بالملف الطبي لعرضه على أطباء مستقلين

طالب أمين سيدهوم، محامي الصحفي محمد تامالت الذي توفي سجينا في مستشفى بالجزائر العاصمة، من وزارة العدل، تسليمه ملف تامالت الطبي كاملا لكي يعرضه على أطباء مختصين ومستقلين لتحديد أسباب وفاته في السجن.

رفضت عائلة الصحفي الجزائري محمد تامالت الذي توفي وهو سجين في مستشفى بالجزائر العاصمة في 11 كانون الأول/ ديسمبر التقرير الطبي الذي قدمته السلطات الجزائرية إثر عملية تشريح جثته.

من ناحيته، طالب أمين سيدهوم، محامي عائلة محمد تامالت من المدعي العام في محكمة الجزائر أن يقدم له الملف الطبي الكامل لكي تتم دراسته من قبل أطباء متخصصين ومستقلين لمعرفة أسباب وفاته الحقيقية.

وفي مقابلة خاصة مع فرانس24، أكد المحامي سيدهوم أنه سيستمر في طلب الملف الطبي إلى غاية الحصول عليه.

فرانس24: إلى أين وصلت قضية وفاة الصحفي محمد تامالت؟

المحامي أمين سيدهوم: لقد قدمنا عدة طلبات لوزارة العدل الجزائرية وللمدعي العام في محكمة القليعة غرب الجزائر العاصمة حيث كان محمد تامالت مسجونا وللمدعي العام في محكمة الجزائر العاصمة إضافة إلى مدير سجن القليعة من أجل استلام الملف الطبي الكامل لمحمد تامالت وذلك منذ بداية سجنه في 28 يونيو/حزيران الماضي إلى غاية وفاته في 11 كانون الأول/ديسمبر في مستشفى " أمين دباغين" بالجزائر العاصمة. نحن نريد أن نعرض هذا الملف الطبي على أطباء ومتخصصين مستقلين لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاته. فلا يمكن أن نكتفي بتقرير أطباء مستشفى "أمين دباغين" فقط.

ما هو تعليقكم على التقرير الطبي الرسمي الذي نفى وجود آثار العنف أو التعذيب على جسد الصحفي محمد تامالت؟

في الحقيقة، لا يمكن لنا أن نركز فقط على نتائج التقرير الطبي الذي أصدرته وزارة العدل. فقبل أن نوجه التهمة لأية جهة كان، نريد أن نتعرف قبل على كل تفاصيل هذا التقرير. وزارة العدل تتحدث عن إصابة محمد تامالت بجلطة دماغية لكن نحن ندرك أنه كان مضربا عن الطعام. كل هذا عبارة عن نقاش طبي، فلهذا السبب نحن نريد أن نعرض الملف الطبي على أطباء متخصصين ومستقلين.

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في بيانها الأخير، هددت وزارة العدل بمتابعة أي شخص أو جهة تستغل وفاة الصحفي محمد تامالت لأغراض مجهولة. كيف تردون على ذلك؟

لقد استغربت كثيرا عندما رأيت بأن وزارة العدل نشرت بيانا صحفيا في ساعة متأخرة من ليل الأحد الاثنين الماضي عبر وكالة الأنباء الجزائرية. هذا ليس من عادتها. ويمكن أن نفهم عبر هذا البيان أن هناك تهديدات غير مباشرة ضد هيئة الدفاع. لكن يجب على السلطات الجزائرية أن تعلم جيدا بأن زمن التهديدات قد ولى. كان من الأجدر أن تتعامل وزارة العدل مع هيئة الدفاع التي تدافع عن مصالح محمد تامالت وعائلته من أجل الكشف عن الحقيقة. لكن بعد الصحفيين، تريد الوزارة ممارسة الضغط على المحامين وعلى الهيئة المدافعة عن محمد تامالت وعائلته. هذا أمر جديد في الجزائر

ما هي الخطوات التي ستتخذونها في المستقبل في إطار هذه القضية؟

لغاية الآن، ما يهمنا هو الحصول على الملف الطبي بجميع تفاصله لكي نعرضه على أطباء مستقلين. كما نريد أيضا أن نلجأ إلى مؤسسات جزائرية من أجل الدفاع عن حقوق محمد تامالت. لكن في حال فشلت هذه الخطة، فسنرى أنذاك كيف يمكن أن نتصرف.

أما فيما يتعلق بالضغوطات الخارجية على الجزائر، فالنظام الجزائري أصبح لا يبالي بها، لكن هذا لا يعني أننا سنبقى مكتوفي الأيدي.

كيف تقيمون وضع الصحافة وحرية التعبير في الجزائر؟

وفاة الصحفي محمد تامالت هي سابقة في تاريخ الجزائر المعاصر. صحافيون آخرون لا يزالون قيد الحبس و في مقدمتهم حسن بوراس. من جهة أخرى، يتعرض المحامون هم أيضا اليوم إلى ضغوطات من طرف الدولة. في الجزائر في الحقيقة، هناك ضغوطات تمارس ضد أي شخص يقول لا أو يملك نظرة مخالفة لرؤية النظام.

طاهر هاني

نشرت في : 27/12/2016