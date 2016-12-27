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الشرق الأوسط

السعودية تطلق حملة لجمع الأموال لمساعدة المهجرين في سوريا

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 27/12/2016

أعلنت السعودية في بيان أنها أطلقت الثلاثاء حملة شعبية لجمع الأموال لمساعدة المهجرين جراء النزاع في سوريا، وقد تبرع القادة السعوديون بـ35 مليون يورو لإطلاق الحملة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

أطلقت السعودية الثلاثاء حملة لجمع أموال من أجل مساعدة المهجرين بسبب الحرب في سوريا وخصوصا المهجرين من حلب التي كانت أحياؤها الشرقية معقلا للفصائل المعارضة التي تدعمها الرياض. وقد ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن القادة السعوديين تبرعوا بـ35 مليون يورو لإطلاق الحملة.

ويذكر أن أكثر من 11 مليون سوري، أي أكثر من نصف السكان، نزحوا منذ بداية النزاع في سوريا في 2011، الذي أدى إلى سقوط أكثر من 310 آلاف قتيل.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية مساء الاثنين إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز "أمر بتنظيم حملة شعبية في جميع مناطق المملكة اعتبارا من الثلاثاء لإغاثة الشعب السوري الشقيق" وتابع أن الملك سلمان "وجه بتخصيص مئة مليون ريال (25,5 مليون يورو) لهذه الحملة" التي تنظم "نظرا لما يتعرض له الأشقاء في سوريا من معاناة، خاصة المهجرين من حلب وغيرها".

ومضيفا أنه سيتم "بالتنسيق مع الجهات المعنية، تقديم المواد الإغاثية من أغذية وأدوية وإيواء واستقبال الجرحى وعلاجهم (...) وإنشاء وتجهيز مخيم لهم مع توزيع مساعدات شتوية شاملة بشكل عاجل جدا".

من جهة أخرى، قالت الوكالة إن العاهل السعودي تبرع شخصيا بعشرين مليون ريال (خمسة ملايين يورو) للحملة، وولي العهد الأمير محمد بن نايف تبرع بعشرة ملايين ريال (2,6 مليون يورو) وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بثمانية ملايين ريال (مليونا يورو).

 

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 27/12/2016

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