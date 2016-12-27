مسلحون يختطفون الصحفية العراقية أفراح شوقي من منزلها في بغداد

اختطف مسلحون الصحفية والناشطة العراقية أفراح شوقي مساء الاثنين من منزلها في العاصمة بغداد، بحسب ما أعلن مسؤول في وزارة الداخلية العراقية، فيما طالب رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ"ملاحقة أي جهة يثبت تورطها بارتكاب هذه الجريمة".

أعلن مسؤول في وزارة الداخلية العراقية أن مسلحين مجهولين اختطفوا الصحافية أفراح شوقي من منزلها في السيدية في جنوب بغداد مساء.

وقال مسؤول في وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس، إن "مسلحين مجهولين يرتدون ملابس مدنية جاؤوا على متن سيارتين، قاموا باختطاف الصحافية والناشطة أفراح شوقي، وسرقوا حاسوبها وهاتفها وأموالها وفروا".

وأفراح شوقي (43 عاما) ناشطة مدنية وكاتبة في عدد من المواقع الإلكترونية، وهي مسؤولة شوون المرأة في وزارة الثقافة حاليا، وكانت تعمل لصحيفة "الشرق الأوسط"، لكنها تركت العمل قبل ستة أشهر، بحسب زملائها.

وأوضح المصدر نفسه أن ثمانية مسلحين هاجموا منزل أفراح شوقي في حي السيدية جنوب غرب بغداد، الاثنين عند الساعة 22,00 (19,00 ت غ).

وقال زياد العجيلي مدير مرصد الحريات الصحافية، إن "المسلحين دخلوا إلى المنزل وقيدوا ابنها البالغ من العمر 16 عاما، وقالوا إنهم تابعون لجهاز أمني رسمي".

ووجه رئيس الوزراء حيدر العبادي "الأجهزة الأمنية للكشف الفوري عن ملابسات تعرض الصحفية أفراح شوقي للاختطاف، وبذل أقصى الجهود من أجل انقاذ حياتها والحفاظ على سلامتها"، كما قال مكتبه في بيان.

كما طالب العبادي بـ"ملاحقة أي جهة يثبت تورطها بارتكاب هذه الجريمة واستهداف أمن المواطنين وترهيب الصحفيين".

من جهتها، أعلنت قيادة عمليات بغداد "تشكيل فريق عمل مشترك للتحقيق في حادثة الاختطاف بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الماسكة للأرض والأجهزة الاستخبارية والساندة".

وأكدت القيادة في بيان مقتضب بأنه "سيتم الإعلان عن نتائج هذا التحقيق"، مطالبة "الجميع بالإدلاء بأي معلومات تفيد في سير عملية التحقيق".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 27/12/2016