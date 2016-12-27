آبي يزور هاواي لتكريم ضحايا الهجوم الياباني على بيرل هاربر عام 1941

وصل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الثلاثاء إلى بيرل هاربر في أرخبيل هاواي في زيارة تاريخية لتكريم ضحايا هجوم سلاح الجو الياباني عام 1941 الذي أدى لسقوط 2400 قتيل.

يزور رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الثلاثاء بيرل هاربر في أرخبيل هاواي الذي شهد قبل 75 عاما هجوما هز الولايات المتحدة ودفعها إلى دخول الحرب العالمية الثانية، من أجل تعزيز ما يسميه "قوة المصالحة".

ويذكر أن الهجوم الياباني على بيرل هاربر تم الإعداد له بسرية تامة لأشهر. وقد استغرق ساعتين على الأكثر وأسفر عن سقوط 2400 قتيل، وسرع دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية.

وتعتبر هذه أول زيارة لرئيس وزراء ياباني إلى نصب "يو إس إس إريزونا" الذي أقيم في بداية ستينات القرن الماضي لتكريم ذكرى 1177 أمريكيا سقطوا عندما دمر الطيران الياباني، الذي حضر فجأة، السفينة الحربية في الهجوم.

وسيتوجه أوباما وآبي ظهر الثلاثاء بسفينة إلى موقع النصب الذي شيد فوق حطام السفينة. وتأتي زيارة آبي إلى بيرل هاربر في وسط المحيط الهادىء، بعد سبعة أشهر من الزيارة التي قام بها أوباما الى هيروشيما.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 27/12/2016