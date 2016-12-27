بدء جلسات محاكمة المشتبه في تورطهم بمحاولة الانقلاب في إسطنبول الثلاثاء

تشهد مدينة إسطنبول التركية الثلاثاء أول جلسة محاكمة لنحو ثلاثين شرطيا يشتبه بمشاركتهم في محاولة الانقلاب الفاشلة التي استهدفت الإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في يوليو الماضي.

تبدأ الثلاثاء في تركيا محاكمة نحو ثلاثين شرطيا في أول جلسة تنظم في إسطنبول ضد أشخاص يشتبه بمشاركتهم في الانقلاب الفاشل الذي وقع في 15 تموز/يوليو وكان يهدف إلى الإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكانت محاكمات بدأت في عدد من المدن التركية مثل دينيزلي (جنوب غرب) حيث افتتحت محاكمة يمثل فيها حوالى ستين شخصا.

ويفترض أن تعقد جلسة المحاكمة الثلاثاء في أكبر قاعة للمحاكمات في تركيا في مبنى يقع مقابل سجن سيليفري على أطراف إسطنبول.

ويواجه 21 من المتهمين الـ29 في هذه المحاكمة، ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد خصوصا لـ"محاولة قلب النظام الدستوري" و"محاولة قلب نظام الحكم أو منعه من أداء واجباته"، أما الثمانية الآخرون، فيواجهون أحكاما بالسجن لمدد قد تصل إلى 15 عاما بتهمة "الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة".

ويلاحق ثلاثة طيارين لمروحيات الشرطة لرفضهم نقل فرق القوات الخاصة التي حشدت لضمان حماية مقر الرئاسة في إسطنبول. فيما يتهم شرطيون آخرون برفضهم الامتثال لأمر التصدي للانقلابيين ومحاولة عرقلة كل مقاومة شعبية عبر وضع رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت وسائل الإعلام التركية أن 24 من هؤلاء المشتبه بهم موقوفون قيد التحقيق وواحدا متوار عن الأنظار. أما الآخرون فيخضعون لمراقبة قضائية.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 27/12/2016