وفاة "أميرة حرب النجوم" كاري فيشر عن ستين عاما

رحلت الممثلة الأمريكية كاري فيشر، والتي اشتهرت بأداء دور الأميرة ليا في سلسلة أفلام "ستار وورز" (حرب النجوم)، عن ستين عاما، إثر إصابتها بأزمة قلبية في مدينة لوس أنجلس الثلاثاء، بحسب ما أفاد به ناطق باسم العائلة.

توفيت الممثلة الأمريكية كاري فيشر، التي أدت دور الأميرة ليا في سلسلة أفلام "ستار وورز" (حرب النجوم) الثلاثاء في لوس أنجلس، إثر إصابتها بأزمة قلبية، عن ستين عاما حسب ما قال ناطق باسم العائلة.

وأوضح الناطق سايمن هالز في بيان مقتضب، "بحزن عميق تؤكد بيلي لورد وفاة ابنتها الحبيبة هذا الصباح (الثلاثاء)".

وكانت كاري فيشر، التي سيبقى اسمها مرتبطا بدور الأميرة ليا في سلسلة الأفلام التي ابتكرها جورج لوكاس، قد أصيبت بأزمة قلبية على طائرة تقوم برحلة بين لندن ولوس أنجليس في 23 كانون الأول/ديسمبر، ونقلت إلى مستشفى في لوس أنجليس في وضع خطر.

وقالت والدتها الممثلة ديبي رينولدز الأحد إن ابنتها في وضع مستقر.

وكانت كاري فيشر في سن التاسعة عشرة عندما مثلت دور الأميرة المتمردة، إلى جانب هاريسون فورد (هان سولو) ومارك هاميل (لوك سكايووكر).

كما كشفت قبل فترة قصيرة في مذكراتها "ذي برينسيس دايريست"، أنها أقامت علاقة مع هاريسن فورد خلال تصوير الجزء الأول من الثلاثية الأصلية للسلسة، التي أصبحت على مر الزمن ظاهرة ثقافية واجتماعية.

وقد مثلت في كانون الأول/ديسمبر 2015 مجددا إلى جانب هان سولو ولوك سكايوولكر في الجزء الأخير من السلسلة "ستار وورز : ذي فورس أويكينز".

فرانس24/ أ ف ب



نشرت في : 27/12/2016