العثور على الصندوق الأسود الأساسي للطائرة العسكرية الروسية المنكوبة

عثرت فرق البحث الثلاثاء على الصندوق الأسود الأساسي للطائرة العسكرية الروسية التي سقطت الأحد في البحر الأسود، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

أفادت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء أنه تم العثور على الصندوق الأسود الأساسي في حطام الطائرة العسكرية الروسية االتي تحطمت الأحد في البحر الأسود بعيد إقلاعها متوجهة إلى سوريا، ما أسفر عن مقتل 92 شخصا كانوا على متنها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "المسجل الرئيسي للرحلة عثر عليه على مسافة 1600 متر من الساحل وعلى عمق 17 مترا".

والصندوق الذي يحوي بيانات الرحلة يمكن أن يساعد في تحديد سبب تحطم الطائرة وسيرسل إلى موسكو لتحليل البيانات.

ويرجح المحققون حتى الآن أن يكون خطأ ارتكبه الطيار أو خلل فني هو السبب في سقوط الطائرة وهي من طراز تو-154.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أنه تم انتشال قطعة من جسم الطائرة يبلغ طولها 4,5 أمتار وعرضها 3,5 أمتار الاثنين، موضحة أن الحطام موزع في دائرة قطرها 500 متر

وكانت الطائرة تحمل عشرات من المغنين والراقصين من جوقة الجيش الأحمر إلى سوريا للترفيه عن الجنود الروس قبل رأس السنة بالإضافة إلى ركاب آخرين.

‭ ‬ فرانس 24/ رويترز/ أ ف ب



نشرت في : 27/12/2016