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الشرق الأوسط

أنباء متضاربة حول محادثات مفترضة بين الحكومة السورية والمعارضة

© فرانس 24 | صورة من الفيديو - وزيرا الخارجية التركي (يمين) والروسي

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 27/12/2016

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء أن الحكومة السورية تجري محادثات مع المعارضة قبيل اجتماع موسع في أستانة بكازاخستان، لكنه لم يحدد مكان انعقاد المحادثات الراهنة، بحسب ما نقلته وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء. من جانبها، قالت الهيئة العليا للمفاوضات بالمعارضة السورية إنه لا علم لها بالمحادثات.

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله الثلاثاء، إن الحكومة السورية تجري محادثات مع المعارضة قبيل اجتماع موسع محتمل في أستانة بكازاخستان.

ولم يذكر لافروف أين تجرى المحادثات الراهنة، كما لم يتضح أي الجماعات المعارضة تشارك فيها.

من جهتها، قالت الهيئة العليا للمفاوضات بالمعارضة السورية، التي تضم معارضين سياسيين وجماعات مسلحة معارضة للرئيس بشار الأسد لرويترز، إنها لا علم لها بالمحادثات.

المعارضة السورية تنكر إجراء محادثات مع الحكومة كما أعلنت روسيا

 

وقال جورج صبرا عضو الهيئة، "لا علم لنا بوجود اتصالات بين المعارضة والنظام السوري. بالتأكيد ليس لنا علاقة بهذا الموضوع". 

وتضم الهيئة جماعات مسلحة تحارب الأسد تحت لواء الجيش السوري الحر، وشاركت في محاولة فاشلة لتدشين محادثات للسلام في وقت سابق هذا العام. وتشكلت الهيئة في السعودية بدعم من الرياض في ديسمبر /كانون الأول 2015.

مداخلة مراسل فرانس24 في موسكو

 

وقالت روسيا وإيران وتركيا الأسبوع الماضي إنها مستعدة للمساعدة في التوصل إلى اتفاق سلام، بعد أن أجرت الدول الثلاث محادثات في موسكو، حيث تبنت إعلانا يحدد المبادئ التي يتعين أن يتضمنها أي اتفاق يتم التوصل إليه.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن روسيا وإيران وتركيا والرئيس السوري بشار الأسد اتفقوا على أن تكون عاصمة كازاخستان مكانا لمفاوضات سورية جديدة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن لافروف أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي اليوم الثلاثاء، واتفقا على العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار والتحضير لمحادثات أستانة.

كما نقلت وكالة الإعلام الروسية في وقت سابق اليوم، عن مصدر دبلوماسي لم تكشف عن هويته، قوله إن ممثلين عن الجيشين الروسي والتركي يجرون مشاورات مع المعارضة السورية في أنقرة بشأن كيفية إنجاح وقف محتمل لإطلاق النار على مستوى البلاد.

 

فرانس24 / رويترز

نشرت في : 27/12/2016

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