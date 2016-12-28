منظمة غير حكومية: إسرائيل ترجئ إصدار مئات التراخيص لبناء وحدات استيطانية بالقدس

أرجأت لجنة بناء إسرائيلية الأربعاء بحث إصدار مئات التراخيص لبناء وحدات سكنيةاستيطانية، وفق ما أعلنت منظمة غير حكومية، وذلك بعد أيام من تبني مجلس الأمن قرارا يدين الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة.

أعلنت منظمة "عير عميم" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان الأربعاء أن لجنة بناء إسرائيلية أرجأت مناقشاتها لبحث إصدار مئات التراخيص لبناء مئات من الوحدات السكنية الاستيطانية، فقد أوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المناقشات التي كانت ستجرى بعد أيام على قرار الأمم المتحدة إدانة الاستيطان لم تعد على جدول أعمال لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية القدس الإسرائيلية.

وكان من المقرر أن تبحث اللجنة الأربعاء في إصدار تراخيص لبناء وحدات إضافية في أحياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.

وكان نائب رئيس بلدية القدس مائير ترجمان، الذي يترأس لجنة التخطيط والبناء، أكد الثلاثاء أنه لا توجد أي نية لإلغاء محادثات اللجنة كرد على قرار مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن مئات الوحدات الاستيطانية كانت على جدول أعمال اللجنة قبل التصويت في الأمم المتحدة.

ويذكر أن النص الذي تم تبنيه الجمعة، يطالب إسرائيل بأن "توقف فورا وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية" ويؤكد أن المستوطنات "ليس لها شرعية قانونية".

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 28/12/2016