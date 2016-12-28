المغرب: محمد السادس يوفد ابن كيران إلى موريتانيا لتبديد "سوء فهم" حول سيادة أراضيها

أعلن القصر الملكي المغربي أن الملك محمد السادس قرر إيفاد رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران إلى موريتانيا الأربعاء لتبديد "سوء فهم" بعد تصريحات الأمين العام لحزب "الاستقلال" المحافظ حميد شباط اعتبر فيها موريتانيا "جزءا" من أراضي المغرب".

قال بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي مساء الثلاثاء إن الملك محمد السادس قرر إيفاد رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة، إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز على خلفية تصريحات أمين عام حزب "الاستقلال" المحافظ حميد شباط اعتبر فيها موريتانيا "جزءا" من أراضي المغرب".

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وقال البيان إن إرسال رئيس الوزراء تقرر عقب اتصال بين الملك والرئيس الموريتاني أكد فيه محمد السادس "أن المغرب يعترف بالوحدة الترابية للجمهورية الإسلامية الموريتانية وفقا لمقتضيات القانون الدولي".

وطلب الملك من مبعوثيه "تبديد كل سوء فهم قد يكون له تأثير سلبي على العلاقات الممتازة القائمة بين المغرب وموريتانيا"، ما يؤكد حرص المملكة على الحفاظ على علاقات جيدة مع موريتانيا وتبديد "سوء فهم" بعد تصريحات أمين عام حزب "الاستقلال".

واثر استقبال ولد عبد العزيز مبعوثي الملك في ازويرات، قال ابن كيران في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الموريتانية "إن التصريحات الأخيرة للأمين العام لحزب الاستقلال غير مسؤولة ولا تتماشى مع ثوابت الدبلوماسية المغربية".

وأضاف أن "هذه التصريحات لا تعبر إلا عن رأيه الشخصي ولا تعبر أبدا، لا عن رأي جلالة الملك ولا عن رأي الحكومة والشعب المغربيين". وأضاف: "سوف يعيش ويشهد هذا التعاون في المستقبل تحسينا لهذه العلاقات بحيث يشعر المواطن الموريتاني في المملكة المغربية أنه يتمتع بكافة حقوقه ويتيسر له كل ما يمكن أن يحتاجه إذا كان في بلده الثاني المغرب وكذلك بالنسبة للمغاربة اذا كانوا في بلدهم الثاني موريتانيا".

وغادر ابن كيران موريتانيا إلى المغرب بعد الظهر.

ولم يصدر عن رئيس موريتانيا أي تصريح لكن مصدرا رسميا قال إن الرئيس قطع إجازته في تيرس في أقصى الشمال وتوجهه إلى ازويرات "دليل على الأهمية التي يوليها الرئيس عبد العزيز لمهمة ابن كيران وللعلاقات الجيدة بين البلدين".

وأكدت وكالة أنباء "الأخبار" الموريتانية إن تصريحات حميد شباط "كانت محل انتقاد قوي من طرف النخب الموريتانية".

وقال أمين عام حزب "الاستقلال" الاثنين في اجتماع حزبي عن تاريخ استقلال المغرب والمناطق التي فقدها بسبب الاستعمار، إن "موريتانيا أصبحت دولة وهي أراض مغربية محضة"، مشيرا أيضا إلى أن مناطق تندوف وكلوم بشار والقنادسة الجزائرية كانت سابقا تحت سيطرة المغرب.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 28/12/2016