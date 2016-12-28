الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

وجها لوجه

الخارجية المغربية تنتقد تصريحات شباط بشأن موريتانيا

للمزيد

قراءة في صحف الخليج

مصنع لأنظمة الاتصالات العسكرية في السعودية لمواجهة التهديدات الالكترونية

للمزيد

رياضة 24

كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم من دون منازع

للمزيد

رياضة 24

المغربي سفيان بوفال يتسلم جائزة فرانس 24 ويعد المغاربة بكأس أفريقيا

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

بحار فرنسي يطوف العالم وحيدا ويسجل رقما قياسيا

للمزيد

ريبورتاج

السيارات الكهربائية.. تنامي سوق السيارات صديقة البيئة في المغرب

للمزيد

وجها لوجه

التونسيون العائدون من بؤر التوتر.. تردد حكومي ورفض شعبي؟

للمزيد

ريبورتاج

طبيبة سعودية تسبح في نهر التايمز دعما للاجئين السوريين!!

للمزيد

ريبورتاج

بورما تحيي ذكرى نهاية النظام الملكي

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أمريكا

ترامب يتهم أوباما بإطلاق تصريحات نارية ضده وعرقلة عملية انتقال السلطة

© أ ف ب

آخر تحديث : 28/12/2016

اتهم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عبر تغريدة نشرها على حسابه على تويتر، الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما والذي يغادر منصبه في 20 كانون الثاني/يناير، بإطلاق "تصريحات نارية" ووضع "عراقيل" تعيق انتقال السلطة.

عبر تغريدة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اتهم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الأربعاء الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما بإطلاق "تصريحات نارية" ووضع "عراقيل" تعيق انتقال السلطة.

وكتب قطب العقارات الذي انتخب في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر، على تويتر "لقد بذلت أقصى ما في وسعي لتجاهل العراقيل العديدة والتصريحات النارية للرئيس أوباما. كنت اعتقد أن عملية الانتقال ستتم بسلاسة. ولكن لا!".

ولم يحدد ترامب العراقيل أو التصريحات التي يتحدث عنها.

وبعد يومين من الانتخابات، عقد الرجلان لقاء في المكتب البيضاوي لوضع حد لأشهر من حملة انتخابية قاسية، وشددا على رغبتهما في إتمام عملية انتقال السلطة بسلاسة.

والاثنين، صرح أوباما الذي يغادر منصبه في 20 كانون الثاني/يناير أنه "واثق" من فوزه لو أتيح له أن يترشح لولاية ثالثة.

من جهة أخرى، أبدى ترامب في تغريدتين على تويتر دعمه لإسرائيل بعد تبني مجلس الأمن الدولي الجمعة قرارا يدين الاستيطاني وقبل كلمة لوزير الخارجية جون كيري عن الشرق الأوسط.

وللمرة الأولى منذ 1979، لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) بينما كانت تساند إسرائيل في هذا الملف البالغ الحساسية. وقد سمح امتناعها عن التصويت بإقرار النص.

 
فرانس24/ أ ف ب


نشرت في : 28/12/2016

  • الولايات المتحدة

    ترامب يعين سفيرا في إسرائيل يريد العمل في "العاصمة الأبدية" القدس

    للمزيد

  • الولايات المتحدة

    تغريدة لترامب حول "سرقة الصين لمسبار" أمريكي تثير سخرية رواد تويتر

    للمزيد

  • الولايات المتحدة

    ترامب يتلقى رسالة خاصة من بيل غيتس قبل استقبال رؤساء كبرى المجموعات الأمريكية

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي