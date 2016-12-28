ترامب يتهم أوباما بإطلاق تصريحات نارية ضده وعرقلة عملية انتقال السلطة

اتهم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عبر تغريدة نشرها على حسابه على تويتر، الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما والذي يغادر منصبه في 20 كانون الثاني/يناير، بإطلاق "تصريحات نارية" ووضع "عراقيل" تعيق انتقال السلطة.

عبر تغريدة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اتهم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الأربعاء الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما بإطلاق "تصريحات نارية" ووضع "عراقيل" تعيق انتقال السلطة.

وكتب قطب العقارات الذي انتخب في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر، على تويتر "لقد بذلت أقصى ما في وسعي لتجاهل العراقيل العديدة والتصريحات النارية للرئيس أوباما. كنت اعتقد أن عملية الانتقال ستتم بسلاسة. ولكن لا!".

ولم يحدد ترامب العراقيل أو التصريحات التي يتحدث عنها.

وبعد يومين من الانتخابات، عقد الرجلان لقاء في المكتب البيضاوي لوضع حد لأشهر من حملة انتخابية قاسية، وشددا على رغبتهما في إتمام عملية انتقال السلطة بسلاسة.

والاثنين، صرح أوباما الذي يغادر منصبه في 20 كانون الثاني/يناير أنه "واثق" من فوزه لو أتيح له أن يترشح لولاية ثالثة.

من جهة أخرى، أبدى ترامب في تغريدتين على تويتر دعمه لإسرائيل بعد تبني مجلس الأمن الدولي الجمعة قرارا يدين الاستيطاني وقبل كلمة لوزير الخارجية جون كيري عن الشرق الأوسط.

وللمرة الأولى منذ 1979، لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) بينما كانت تساند إسرائيل في هذا الملف البالغ الحساسية. وقد سمح امتناعها عن التصويت بإقرار النص.



فرانس24/ أ ف ب





نشرت في : 28/12/2016