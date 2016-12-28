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الشرق الأوسط

الجيش التركي يقتل عشرات الجهاديين في عملية عسكرية بمدينة الباب السورية

© أ ف ب / أرشيف | آلية عسكرية للقوات التركية

نص فرانس 24

آخر تحديث : 28/12/2016

أعلن الجيش التركي الأربعاء أنه قتل 44 جهاديا وأصاب أكثر من مئة آخرين خلال عملتيه العسكرية التي يشنها في مدينة الباب السورية شمالي البلاد.

قال الجيش التركي الأربعاء إنه قام "بتحييد" (قتل) 44  من عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" وأصاب 117 آخرين في إطار عمليته بمدينة الباب في شمال سوريا.

وأضاف الجيش في بيان أن سبعة من مقاتلي التنظيم المتشدد أصيبوا في اشتباكات خلال 24 ساعة الأخيرة وأنه قصف 157 هدفا لتنظيم "الدولة الإسلامية" بالمدفعية وأسلحة أخرى.

ويحاصر مقاتلون معارضون تدعمهم قوات تركية مدينة الباب منذ أسابيع في إطار عملية "درع الفرات" التي بدأتها تركيا قبل نحو أربعة أشهر لإخراج مقاتلي التنظيم ومقاتلين أكراد من المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا.

ويأتي هذا الإعلان بينما تضيق القوات التركية في سوريا الخناق على مدينة الباب. وذكرت وسائل إعلام تركية أن أنقرة نشرت الأحد مدافع ودبابات إضافية على حدودها مع سوريا. وقالت وكالة أنباء الأناضول إن دبابات وعربات نقل عسكرية و10 قطع مدفعية على الأقل نشرت في أوغوزلي وكركميش جنوب شرق البلاد على الحدود السورية.

فرانس 24/ رويترز/ أ ف ب

نشرت في : 28/12/2016

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