اعتزال برادلي ويغينز أول بريطاني يفوز بسباق فرنسا الدولي للدراجات

أعلن الدراج البريطاني "السير" برادلي ويغينز (36 عاما)، أول بريطاني يفوز بدورة فرنسا الدولية عام 2012، اعتزاله الأربعاء في بيان نشره على موقع "فيس بوك". وأحرز "ويغو" خلال مسيرته ثماني ميداليات أولمبية بينها خمس ذهبيات، إضافة إلى سبعة ألقاب عالمية في الدراجات الهوائية.

أعلن الدراج البريطاني "السير" برادلي ويغينز (36 عاما)، الحائز خمس ذهبيات أولمبية وأول بريطاني يفوز بدورة فرنسا الدولية عام 2012، اعتزاله الأربعاء.

وقال ويغينز في بيان على موقع "فيس بوك": "كنت محظوظا بما فيه الكفاية لأعيش حلما وأحقق طموح الطفولة بأن تكون لي مسيرة ومدخول من الرياضة التي أغرمت بها في سن الثانية عشرة". وأضاف: "قابلت مثلي العليا وزاولت الرياضة إلى جانب الأفضل خلال عشرين عاما. عملت مع أفضل المدربين والمديرين في العالم، وسأبقى ممتنا على الدوام لدعمهم".

وأرفق "ويغو" بيان الاعتزال بصورة لميدالياته وقمصان الفرق التي انضم إلى صفوفها خلال مسيرته. وأحرز ثماني ميداليات أولمبية بينها خمس ذهبيات، إضافة إلى سبعة ألقاب عالمية في الدراجات الهوائية، أكان على الطرق أو في الحلبات المغلقة. وتشمل إنجازاته الرقم القياسي العالمي على حلبة الذي حققه في حزيران/يونيو 2015، وارتداء قميص المتصدر في الدورات الكبرى الثلاثة. كما يتشارك الرقم القياسي العالمي في مطاردة الفرق.

وكان عام 2012 الأفضل لويغينز، إذ أحرز خلاله لقب دورة فرنسا، وأتبعه بذهبية ضد الساعة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي أقيمت في مسقط رأسه لندن. وقال إن "سنة 2012 أذهلتني (...) رياضة الدراجات الهوائية منحتني كل شيء وما كنت لأحقق ذلك من دون دعم زوجتي الرائعة وأولادنا الرائعين"، إلا أن "2016 هي النهاية بالنسبة إلى هذا الفصل".

ولد الدراج البريطاني في بلجيكا لأب أسترالي كان دراجا بدوره، وأم بريطانية. ونشأ في شمال غرب لندن حيث بدأ مسيرته. وحظي بشعبية واسعة في بريطانيا، ومنحته الملكة إليزابيث الثانية لقب "سير" في العام 2013.

وأحرز ويغينز ميداليته الذهبية الأخيرة في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو في صيف 2016، بفوزه في مطاردة الفرق.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 28/12/2016